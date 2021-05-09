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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731553549.html
Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
На Красную площадь российской столицы, где проходит Парад Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выезжает механизированная... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:53
2021-05-09T10:53
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технологии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красную площадь российской столицы, где проходит Парад Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выезжает механизированная колонна, включающая более 190 единиц вооружений и военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости.Первыми на площади появляются 10 легендарных танков Т-34-85, по совокупности характеристик считающихся лучшими танками времен Второй мировой войны. Танками управляют военнослужащие 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии.Затем по главной площади страны пройдет современная техника. В том числе такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг".По брусчатке проедут считающиеся лучшими в своих классах зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3", зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф". Пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".На колесном тягаче провезут ударные роботы "Уран". Также в составе колонны по площади проедут стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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т-14, панцирь-с1, т-34, технологии, безопасность

Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы

10:53 09.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красную площадь российской столицы, где проходит Парад Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выезжает механизированная колонна, включающая более 190 единиц вооружений и военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости.
Первыми на площади появляются 10 легендарных танков Т-34-85, по совокупности характеристик считающихся лучшими танками времен Второй мировой войны. Танками управляют военнослужащие 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Затем по главной площади страны пройдет современная техника. В том числе такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг".
По брусчатке проедут считающиеся лучшими в своих классах зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3", зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф". Пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".
Отправление Поезда Победы с Белорусского вокзала - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
09:16День Победы-2021
Ветеран из Волгограда рассказал, как встретил День Победы в 1945 году
На колесном тягаче провезут ударные роботы "Уран". Также в составе колонны по площади проедут стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами.
Парад Победы. Онлайн репортаж >>
 
День Победы-2021Т-14Панцирь-С1Т-34ТехнологииБезопасность
 
 
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