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Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции
Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции
Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:35
2021-05-09T09:35
2021-05-09T09:35
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.Зрители рассаживаются на трибунах через сидение друг от друга. Приглашённые на парад также находятся в масках.На площади идут последние приготовления, происходит построение расчётов. У стен Кремля припаркованы кабриолеты Aurus под номерами 002 и 003.Скоро свои места на центральной трибуне займут лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Рядом с ними ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанницы Московского кадетского корпуса.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Парад Победы. Онлайн репортаж >>
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