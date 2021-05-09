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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731542992.html
Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции
Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции
Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:35
2021-05-09T09:35
день победы-2021
россия
день победы
эмомали рахмон
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.Зрители рассаживаются на трибунах через сидение друг от друга. Приглашённые на парад также находятся в масках.На площади идут последние приготовления, происходит построение расчётов. У стен Кремля припаркованы кабриолеты Aurus под номерами 002 и 003.Скоро свои места на центральной трибуне займут лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Рядом с ними ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанницы Московского кадетского корпуса.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
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россия, день победы, эмомали рахмон, владимир путин, москва, общество

Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции

09:35 09.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГости на трибуне на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Гости на трибуне на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Зрители рассаживаются на трибунах через сидение друг от друга. Приглашённые на парад также находятся в масках.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:14День Победы-2021
В Москве пройдет парад Победы с участием более 12 тысяч военных
На площади идут последние приготовления, происходит построение расчётов. У стен Кремля припаркованы кабриолеты Aurus под номерами 002 и 003.
Скоро свои места на центральной трибуне займут лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Рядом с ними ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанницы Московского кадетского корпуса.
Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
Парад Победы. Онлайн репортаж >>
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 11:59Инфографика
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
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День Победы-2021РоссияДень ПобедыЭмомали РахмонВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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