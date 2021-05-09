https://ria.ru/20210509/parad-1731542992.html

Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции

Гостей парада Победы в Москве рассаживают с учетом социальной дистанции

Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:35

2021-05-09T09:35

2021-05-09T09:35

день победы-2021

россия

день победы

эмомали рахмон

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей парада Победы на Красной площади в Москве производится с учётом социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.Зрители рассаживаются на трибунах через сидение друг от друга. Приглашённые на парад также находятся в масках.На площади идут последние приготовления, происходит построение расчётов. У стен Кремля припаркованы кабриолеты Aurus под номерами 002 и 003.Скоро свои места на центральной трибуне займут лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Рядом с ними ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанницы Московского кадетского корпуса.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Парад Победы. Онлайн репортаж >>

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россия, день победы, эмомали рахмон, владимир путин, москва, общество