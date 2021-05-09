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https://ria.ru/20210509/palestintsy-1731529404.html
Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, достигло почти 300 человек, следует из обновленных данных... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:22
2021-05-09T08:58
беспорядки в восточном иерусалиме
россия
красный полумесяц
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
палестинская национальная администрация
махмуд аббас
оон
восточный иерусалим
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ГАЗА, 9 мая — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, достигло почти 300 человек, следует из обновленных данных представительства Красного полумесяца в Иерусалиме.По информации медицинской организации, минувшей ночью ранения получили 205 палестинцев. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 пострадавших сотрудниках. Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.В Красном полумесяце подчеркнули, что среди раненых шесть подростков и один грудной ребенок.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали 53 палестинца, восемь из них доставили в больницу.Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Причиной конфликтной ситуации стало то, что в 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в районе Шейх Джаррах, но не вручило им документы на право собственности.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
https://ria.ru/20210509/ierusalim-1731526495.html
https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html
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беспорядки в восточном иерусалиме, россия, красный полумесяц, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестинская национальная администрация, махмуд аббас, оон, восточный иерусалим, в мире

Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек

02:22 09.05.2021 (обновлено: 08:58 09.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadСтолкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ГАЗА, 9 мая — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, достигло почти 300 человек, следует из обновленных данных представительства Красного полумесяца в Иерусалиме.
По информации медицинской организации, минувшей ночью ранения получили 205 палестинцев. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 пострадавших сотрудниках. Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.

"Восемьдесят палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса в восточном городе. Четырнадцать пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме", — говорится в сообщении.

В Красном полумесяце подчеркнули, что среди раненых шесть подростков и один грудной ребенок.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали 53 палестинца, восемь из них доставили в больницу.
Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.
Беспорядки в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
01:01
Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Причиной конфликтной ситуации стало то, что в 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в районе Шейх Джаррах, но не вручило им документы на право собственности.
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
 
Беспорядки в Восточном ИерусалимеРоссияКрасный полумесяцСектор ГазаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Палестинская национальная администрацияМахмуд АббасООНВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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