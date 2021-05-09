Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:22 09.05.2021 (обновлено: 08:58 09.05.2021)
ГАЗА, 9 мая — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, достигло почти 300 человек, следует из обновленных данных представительства Красного полумесяца в Иерусалиме.
По информации медицинской организации, минувшей ночью ранения получили 205 палестинцев. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 пострадавших сотрудниках. Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.
"Восемьдесят палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса в восточном городе. Четырнадцать пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме", — говорится в сообщении.
В Красном полумесяце подчеркнули, что среди раненых шесть подростков и один грудной ребенок.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали 53 палестинца, восемь из них доставили в больницу.
Chaos at #DamascusGate in Jerusalem tonight: pic.twitter.com/DVY6OM2VM7— ℝ𝕠𝕤𝕚𝕖 𝕊𝕔𝕒𝕞𝕞𝕖𝕝𝕝 (@rosiescammell) May 8, 2021
Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.
Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".