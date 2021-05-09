Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/odessa-1731577954.html
На праздновании Дня Победы в Одесской области задержали шесть человек
На праздновании Дня Победы в Одесской области задержали шесть человек
Украинские правоохранители задержали шесть человек за нарушение порядка во время празднования Дня Победы в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:29
2021-05-09T16:46
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731593181_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_d8741df43c6bbceab09b47dd20ae91c4.jpg
КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали шесть человек за нарушение порядка во время празднования Дня Победы в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления полиции.Ранее в Одессе на акции, посвященной Дню Победы, произошла драка после того, как у одной из женщин радикалы пытались вырвать портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской ленточкой.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210509/zhest-1731574349.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731593181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9e8f754c98da1cedca02aa25108c735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, украина, в мире

На праздновании Дня Победы в Одесской области задержали шесть человек

14:29 09.05.2021 (обновлено: 16:46 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и участники акции "Бессмертный полк" на аллее Славы в Одессе
Сотрудник полиции и участники акции Бессмертный полк на аллее Славы в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали шесть человек за нарушение порядка во время празднования Дня Победы в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления полиции.
Ранее в Одессе на акции, посвященной Дню Победы, произошла драка после того, как у одной из женщин радикалы пытались вырвать портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской ленточкой.

"В настоящее время полицейские разоблачили шестерых нарушителей общественного порядка. Пятеро из них доставлены в отделения полиции с Аллеи славы, еще один – с (места - ред.) 412-й береговой батареи. По результатам проверок составлен один протокол по статье "изготовление и пропаганда георгиевской ленты", два - по статье "мелкое хулиганство", два - по статье "злостное неповиновение законному требованию полицейского" и одно - по статье "нарушение правил карантина", - сообщается на сайте полиции.

На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Участники Марши националистов в Киеве в честь создания Украинской повстанческой армии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
13:40
На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
 
ОдессаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния