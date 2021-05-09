На праздновании Дня Победы в Одесской области задержали шесть человек
14:29 09.05.2021 (обновлено: 16:46 09.05.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и участники акции "Бессмертный полк" на аллее Славы в Одессе
КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали шесть человек за нарушение порядка во время празднования Дня Победы в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления полиции.
Ранее в Одессе на акции, посвященной Дню Победы, произошла драка после того, как у одной из женщин радикалы пытались вырвать портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской ленточкой.
"В настоящее время полицейские разоблачили шестерых нарушителей общественного порядка. Пятеро из них доставлены в отделения полиции с Аллеи славы, еще один – с (места - ред.) 412-й береговой батареи. По результатам проверок составлен один протокол по статье "изготовление и пропаганда георгиевской ленты", два - по статье "мелкое хулиганство", два - по статье "злостное неповиновение законному требованию полицейского" и одно - по статье "нарушение правил карантина", - сообщается на сайте полиции.
На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.