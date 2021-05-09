https://ria.ru/20210509/odessa-1731577954.html

На праздновании Дня Победы в Одесской области задержали шесть человек

На праздновании Дня Победы в Одесской области задержали шесть человек

Украинские правоохранители задержали шесть человек за нарушение порядка во время празднования Дня Победы в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:29

2021-05-09T14:29

2021-05-09T16:46

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КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали шесть человек за нарушение порядка во время празднования Дня Победы в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления полиции.Ранее в Одессе на акции, посвященной Дню Победы, произошла драка после того, как у одной из женщин радикалы пытались вырвать портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской ленточкой.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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одесса, украина, в мире