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Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан
Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан
Обломки отработавшей ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу и упали в акватории Индийского океана, заявили в Китайской программе пилотируемых... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:39
2021-05-09T08:55
земля
индийский океан
пекин
китай
ракета
в мире
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Стало известно о судьбе потерявшей управление ракеты "Чанчжэн-5Б"
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Обломки отработавшей ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу и упали в акватории Индийского океана, заявили в Китайской программе пилотируемых полетов."Девятого мая в 10:24 (05:24 мск) обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты. Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли", — говорится в сообщении.Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".В июле прошлого года с ее помощью успешно запустили первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", а в минувшем апреле она вывела на орбиту модуль космической станции "Тяньгун".
https://ria.ru/20210507/raketa-1731386248.html
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земля, индийский океан, пекин, китай, ракета, в мире

Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан

06:39 09.05.2021 (обновлено: 08:55 09.05.2021)
 
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Обломки отработавшей ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу и упали в акватории Индийского океана, заявили в Китайской программе пилотируемых полетов.
"Девятого мая в 10:24 (05:24 мск) обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты. Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли", — говорится в сообщении.
Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".
В июле прошлого года с ее помощью успешно запустили первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", а в минувшем апреле она вывела на орбиту модуль космической станции "Тяньгун".
Изображение китайской ракеты, полученное при помощи устройства “Elena” - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 11:47
Появилось первое фото потерявшей управление китайской ракеты "Чанчжэн-5"
 
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