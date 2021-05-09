https://ria.ru/20210509/oblomki-1731532676.html
Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан
Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан
Обломки отработавшей ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу и упали в акватории Индийского океана, заявили в Китайской программе пилотируемых... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:39
2021-05-09T06:39
2021-05-09T08:55
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индийский океан
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Стало известно о судьбе потерявшей управление ракеты "Чанчжэн-5Б"
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Обломки отработавшей ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу и упали в акватории Индийского океана, заявили в Китайской программе пилотируемых полетов."Девятого мая в 10:24 (05:24 мск) обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты. Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли", — говорится в сообщении.Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".В июле прошлого года с ее помощью успешно запустили первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", а в минувшем апреле она вывела на орбиту модуль космической станции "Тяньгун".
https://ria.ru/20210507/raketa-1731386248.html
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земля, индийский океан, пекин, китай, ракета, в мире