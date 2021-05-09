https://ria.ru/20210509/obeschanie-1731533668.html

В Совфеде рассказали о нарушенном обещании НАТО насчет Эстонии

В Совфеде рассказали о нарушенном обещании НАТО насчет Эстонии

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал американские военные маневры в Эстонии. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T07:24

2021-05-09T07:24

2021-05-09T07:24

россия

владимир джабаров

эстония

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731487913_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c2586b2905d3a0ed9e91af1237ffe58a.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал американские военные маневры в Эстонии.США в ночь на восьмое мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. В Таллине уточнили, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.Парламентарий подчеркнул недопустимость таких действий со стороны Вашингтона и заявил, что подобными действиями Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Россию "на какие-то действия", чтобы затем обвинить Москву в агрессии и ввести против нее ограничительные меры.

https://ria.ru/20210509/signal-1731531176.html

россия

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО. 2021-05-09T07:24 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, эстония, сша, безопасность, в мире