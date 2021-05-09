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В Совфеде рассказали о нарушенном обещании НАТО насчет Эстонии
В Совфеде рассказали о нарушенном обещании НАТО насчет Эстонии
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал американские военные маневры в Эстонии. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T07:24
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россия
владимир джабаров
эстония
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал американские военные маневры в Эстонии.США в ночь на восьмое мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. В Таллине уточнили, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.Парламентарий подчеркнул недопустимость таких действий со стороны Вашингтона и заявил, что подобными действиями Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Россию "на какие-то действия", чтобы затем обвинить Москву в агрессии и ввести против нее ограничительные меры.
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Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии
Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО.
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россия, владимир джабаров, эстония, сша, безопасность, в мире

В Совфеде рассказали о нарушенном обещании НАТО насчет Эстонии

07:24 09.05.2021
 
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал американские военные маневры в Эстонии.
США в ночь на восьмое мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. В Таллине уточнили, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.

"Без сомнения, это самая настоящая провокация. Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой. Причем когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее превращают в активную мишень для возможного ответного удара. Вот она, двойная мораль", — Сказал Джабаров.

Парламентарий подчеркнул недопустимость таких действий со стороны Вашингтона и заявил, что подобными действиями Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Россию "на какие-то действия", чтобы затем обвинить Москву в агрессии и ввести против нее ограничительные меры.
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