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Глава омского Минздрава Мураховский пропал в лесу
Глава омского Минздрава Мураховский пропал в лесу
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу, второй день продолжаются поиски, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:40
2021-05-09T19:33
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ОМСК, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу, второй день продолжаются поиски, сообщили в региональном главке МВД.В полиции добавили, что в районе развернули штаб. В поисках участвуют волонтеры из отряда "Лиза Алерт", личный состав пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Также используются вертолет и дроны.Ситуация осложняется заболоченностью местности.В ГУ МЧС по Омской области добавили, что на поиски направили десять спасателей на двух личных автомобилях.Позднее стало известно, что в шести с половиной километрах от охотничьей базы обнаружили квадроцикл.До того как занять пост главы Минздрава региона Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа минувшего года экстренно доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Глава омского Минздрава Мураховский пропал в лесу

17:40 09.05.2021 (обновлено: 19:33 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу, второй день продолжаются поиски, сообщили в региональном главке МВД.

"Восьмого мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что в районе развернули штаб. В поисках участвуют волонтеры из отряда "Лиза Алерт", личный состав пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Также используются вертолет и дроны.
Ситуация осложняется заболоченностью местности.
В ГУ МЧС по Омской области добавили, что на поиски направили десять спасателей на двух личных автомобилях.
Позднее стало известно, что в шести с половиной километрах от охотничьей базы обнаружили квадроцикл.
До того как занять пост главы Минздрава региона Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа минувшего года экстренно доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Омская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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