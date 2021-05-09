https://ria.ru/20210509/murakhovskiy-1731597616.html

Глава омского Минздрава Мураховский пропал в лесу

Глава омского Минздрава Мураховский пропал в лесу

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу, второй день продолжаются поиски, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:40

2021-05-09T17:40

2021-05-09T19:33

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ОМСК, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу, второй день продолжаются поиски, сообщили в региональном главке МВД.В полиции добавили, что в районе развернули штаб. В поисках участвуют волонтеры из отряда "Лиза Алерт", личный состав пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Также используются вертолет и дроны.Ситуация осложняется заболоченностью местности.В ГУ МЧС по Омской области добавили, что на поиски направили десять спасателей на двух личных автомобилях.Позднее стало известно, что в шести с половиной километрах от охотничьей базы обнаружили квадроцикл.До того как занять пост главы Минздрава региона Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа минувшего года экстренно доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html

россия

омская область

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2021

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия