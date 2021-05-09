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Муфтий рассказал, можно ли молиться за погибших на войне солдат-атеистов
Муфтий рассказал, можно ли молиться за погибших на войне солдат-атеистов
Мусульманам запрещено молиться за тех, кто отвергал Бога, но достоверно узнать, не покаялся ли человек перед смертью, невозможно, поэтому за умерших... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:37
2021-05-09T16:37
2021-05-09T16:37
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мусульманам запрещено молиться за тех, кто отвергал Бога, но достоверно узнать, не покаялся ли человек перед смертью, невозможно, поэтому за умерших родственников можно молиться как за верующих, особенно 9 мая за защищавших Родину в Войне дедов и прадедов, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов.Поэтому он посоветовал обращаться ко Всевышнему с просьбой ниспослать свою милость и прощение на тех людей, кто ушел из этого мира с верой, "а дальше определит сам Творец".Он напомнил, что мусульмане каждый день после пятикратной молитвы совершают дуа - обращение ко Всевышнему, в том числе за умерших братьев, сестер, друзей, соседей "и шахидов, которые умерли, защищая свою Родину"."Девятое мая - особая дата, ее чтят мусульмане. Среди погибших в страшные дни войны - миллионы мусульман. В мечетях и дома мусульмане молитвенно вспомнят дедов, которые погибли в войне. Мы также будем поздравлять соотечественников с праздником. В этом году 9 Мая будет особенным для мусульман, поскольку совпадет с Ночью предопределения", - заключил собеседник агентства.В Ночь предопределения (аль-Кадр), согласно вероучению, был ниспослан Коран. Эта ночь всегда приходится на Рамадан, месяц строгого поста и молитвы. В нынешнем году она прошла на 9 мая. Рамадан в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный так же как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
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религия, россия, альбир крганов, москва
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Мусульманам запрещено молиться за тех, кто отвергал Бога, но достоверно узнать, не покаялся ли человек перед смертью, невозможно, поэтому за умерших родственников можно молиться как за верующих, особенно 9 мая за защищавших Родину в Войне дедов и прадедов, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России
муфтий Москвы Альбир Крганов
.
"Молиться запрещено за тех, кто отвергал Бога - этот запрет установлен в Священном Коране. Но только Всевышний знает, как человек относился к вере. Бывает так, что человек прожил жизнь неверующим, а перед смертью покаялся и перешел ко Всевышнему. Но кто на земле может сегодня об этом судить?" - сказал Крганов.
Поэтому он посоветовал обращаться ко Всевышнему с просьбой ниспослать свою милость и прощение на тех людей, кто ушел из этого мира с верой, "а дальше определит сам Творец".
Он напомнил, что мусульмане каждый день после пятикратной молитвы совершают дуа - обращение ко Всевышнему, в том числе за умерших братьев, сестер, друзей, соседей "и шахидов, которые умерли, защищая свою Родину".
"Девятое мая - особая дата, ее чтят мусульмане. Среди погибших в страшные дни войны - миллионы мусульман. В мечетях и дома мусульмане молитвенно вспомнят дедов, которые погибли в войне. Мы также будем поздравлять соотечественников с праздником. В этом году 9 Мая будет особенным для мусульман, поскольку совпадет с Ночью предопределения", - заключил собеседник агентства.
В Ночь предопределения (аль-Кадр), согласно вероучению, был ниспослан Коран. Эта ночь всегда приходится на Рамадан, месяц строгого поста и молитвы. В нынешнем году она прошла на 9 мая. Рамадан в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный так же как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.