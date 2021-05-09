Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/mrakobesie-1731597287.html
"Мракобесие!" Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана
"Мракобесие!" Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана
Украинские пользователи социальных сетей резко высказались о поступке националиста, который устроил провокацию в Киеве у парка Вечной Славы. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:45
2021-05-09T19:44
великая отечественная война (1941-1945)
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"На экскурсию в концлагерь". Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579834075_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b12bf6d9c6cf56f4e7e31f0b7422fcef.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские пользователи социальных сетей резко высказались о поступке националиста, который устроил провокацию в Киеве у парка Вечной Славы. Как сообщала "Страна.ua", подросток встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием. Сначала полиция ничего не предпринимала в отношении правонарушителя. Позже в пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.Многих украинских комментаторов возмутила мера наказания за проступок. "Это слишком мягкая реакция на подобные поступки", — написала Нина Сподобаева из Кривого Рога. "Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь", — ответила ей Тамара Смаженюк из города Винница. Скандал из-за поступка националиста также привлек внимание украинских журналистов. Например, телеведущий Максим Назаров раскритиковал в Facebook политику президента Украины Владимира Зеленского за недостаточную, по его мнению, борьбу с нацизмом в стране. "Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра", — отметил он. Провокация в Киеве также возмутила депутата Рады Максима Бужанского. В Telegram-канале он обвинил полицию в бездействии, добавив, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона. Украинский общественный деятель Александр Скубченко подчеркнул, что в последнее время на Украине "советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма". Большое количество украинцев в социальных сетях выразили схожее с ним мнение, предложив отправить подростка на экскурсию в бывшие концлагеля.На прошлой неделе в центре Киева состоялся марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html
https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html
https://ria.ru/20210507/banner-1731382787.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579834075_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_539bbe51f9e1c15ef9d8f8576bf89865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Мракобесие!" Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана

17:45 09.05.2021 (обновлено: 19:44 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники Марши националистов в Киеве в честь создания Украинской повстанческой армии
Участники Марши националистов в Киеве в честь создания Украинской повстанческой армии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские пользователи социальных сетей резко высказались о поступке националиста, который устроил провокацию в Киеве у парка Вечной Славы.
Как сообщала "Страна.ua", подросток встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием. Сначала полиция ничего не предпринимала в отношении правонарушителя. Позже в пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Сотрудники полиции и участники акции Бессмертный полк на аллее Славы в Одессе. 9 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 12:14
В Одессе радикалы напали на женщину с георгиевской ленточкой
Многих украинских комментаторов возмутила мера наказания за проступок.
"Это слишком мягкая реакция на подобные поступки", — написала Нина Сподобаева из Кривого Рога.
"Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь", — ответила ей Тамара Смаженюк из города Винница.
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 20:24
Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву
Скандал из-за поступка националиста также привлек внимание украинских журналистов. Например, телеведущий Максим Назаров раскритиковал в Facebook политику президента Украины Владимира Зеленского за недостаточную, по его мнению, борьбу с нацизмом в стране.
"Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра", — отметил он.
Украина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 11:15
Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
Провокация в Киеве также возмутила депутата Рады Максима Бужанского. В Telegram-канале он обвинил полицию в бездействии, добавив, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона.
Украинский общественный деятель Александр Скубченко подчеркнул, что в последнее время на Украине "советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма".

"Огромное количество цветов у монументов Победы, масса людей в городах страны. И на этом фоне — чувствующие себя при Зеленском победителями нацисты. За символику Победы — до пяти лет тюрьмы, за нацистскую — админпротокол", — написал он в Facebook.

Большое количество украинцев в социальных сетях выразили схожее с ним мнение, предложив отправить подростка на экскурсию в бывшие концлагеля.
На прошлой неделе в центре Киева состоялся марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния