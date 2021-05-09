https://ria.ru/20210509/mrakobesie-1731597287.html
"Мракобесие!" Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана
"Мракобесие!" Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана
Украинские пользователи социальных сетей резко высказались о поступке националиста, который устроил провокацию в Киеве у парка Вечной Славы. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:45
2021-05-09T17:45
2021-05-09T19:44
великая отечественная война (1941-1945)
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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"На экскурсию в концлагерь". Украинцы резко ответили подростку, оскорбившему ветерана
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские пользователи социальных сетей резко высказались о поступке националиста, который устроил провокацию в Киеве у парка Вечной Славы. Как сообщала "Страна.ua", подросток встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием. Сначала полиция ничего не предпринимала в отношении правонарушителя. Позже в пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.Многих украинских комментаторов возмутила мера наказания за проступок. "Это слишком мягкая реакция на подобные поступки", — написала Нина Сподобаева из Кривого Рога. "Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь", — ответила ей Тамара Смаженюк из города Винница. Скандал из-за поступка националиста также привлек внимание украинских журналистов. Например, телеведущий Максим Назаров раскритиковал в Facebook политику президента Украины Владимира Зеленского за недостаточную, по его мнению, борьбу с нацизмом в стране. "Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра", — отметил он. Провокация в Киеве также возмутила депутата Рады Максима Бужанского. В Telegram-канале он обвинил полицию в бездействии, добавив, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона. Украинский общественный деятель Александр Скубченко подчеркнул, что в последнее время на Украине "советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма". Большое количество украинцев в социальных сетях выразили схожее с ним мнение, предложив отправить подростка на экскурсию в бывшие концлагеля.На прошлой неделе в центре Киева состоялся марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великая отечественная война (1941-1945), владимир зеленский, киев, украина, в мире
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости
. Украинские пользователи социальных сетей резко высказались о поступке националиста, который устроил провокацию в Киеве
у парка Вечной Славы.
Как сообщала "Страна.ua"
, подросток встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием. Сначала полиция ничего не предпринимала в отношении правонарушителя. Позже в пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Многих украинских комментаторов возмутила мера наказания за проступок.
"Это слишком мягкая реакция на подобные поступки", — написала Нина Сподобаева из Кривого Рога.
"Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь", — ответила ей Тамара Смаженюк из города Винница.
Скандал из-за поступка националиста также привлек внимание украинских журналистов. Например, телеведущий Максим Назаров раскритиковал в Facebook политику президента Украины Владимира Зеленского
за недостаточную, по его мнению, борьбу с нацизмом в стране.
"Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра", — отметил он.
Провокация в Киеве также возмутила депутата Рады Максима Бужанского. В Telegram-канале он обвинил полицию в бездействии, добавив, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона.
Украинский общественный деятель Александр Скубченко подчеркнул, что в последнее время на Украине
"советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма".
"Огромное количество цветов у монументов Победы, масса людей в городах страны. И на этом фоне — чувствующие себя при Зеленском победителями нацисты. За символику Победы — до пяти лет тюрьмы, за нацистскую — админпротокол", — написал он в Facebook.
Большое количество украинцев в социальных сетях выразили схожее с ним мнение, предложив отправить подростка на экскурсию в бывшие концлагеля.
На прошлой неделе в центре Киева состоялся марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.