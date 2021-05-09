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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/moldaviya-1731576154.html
Посол России призвал не допустить фальсификации истории в Молдавии
Посол России призвал не допустить фальсификации истории в Молдавии
Посол России в Молдавии Олег Васнецов, принявший участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, заявил в комментарии РИА Новости, что важно не допустить... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:06
2021-05-09T14:07
день победы-2021
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игорь додон
зинаида гречаный
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов, принявший участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, заявил в комментарии РИА Новости, что важно не допустить фальсификации и пересмотра истории в республике.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Кроме Васнецова, ее поддержали экс-президент Молдавии Игорь Додон с семьей, спикер парламента Зинаида Гречаный, исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук, депутаты Соцпартии. В акции, как заявил Додон со ссылкой на полицию, приняли участие 10-15 тысяч человек.По его словам, День Победы – это день памяти и молдаван, и русских, и жителей других постсоветских республик, которые вместе встали на защиту Родины."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
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россия, игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, кишинев, в мире

Посол России призвал не допустить фальсификации истории в Молдавии

14:06 09.05.2021 (обновлено: 14:07 09.05.2021)
 
© Sputnik / Mihai CarausвАкция "Бессмертный полк" в Молдавии
Акция Бессмертный полк в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Mihai Carausв
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов, принявший участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, заявил в комментарии РИА Новости, что важно не допустить фальсификации и пересмотра истории в республике.
В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Кроме Васнецова, ее поддержали экс-президент Молдавии Игорь Додон с семьей, спикер парламента Зинаида Гречаный, исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук, депутаты Соцпартии. В акции, как заявил Додон со ссылкой на полицию, приняли участие 10-15 тысяч человек.

"В Молдавии чтят своих героев, ведь в Великой Отечественной войне участвовали порядка 400 тысяч молдаван, но чем меньше в живых ветеранов, тем больше внимания нужно уделять сохранению памяти об их поступках. Поэтому очень важно не допустить пересмотра и фальсификации истории, для этого нужно сохранять и рассказывать правду о событиях военных лет, о победе советского народа", - заявил Васнецов.

По его словам, День Победы – это день памяти и молдаван, и русских, и жителей других постсоветских республик, которые вместе встали на защиту Родины.
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"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
 
День Победы-2021РоссияИгорь ДодонЗинаида ГречаныйМолдавияКишиневВ мире
 
 
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