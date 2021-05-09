https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

Американский историк назвал пять мифов о Второй мировой войне

Американский историк назвал пять мифов о Второй мировой войне

Старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал журналу TIME о популярных, с его точки зрения, мифах о Второй мировой войне. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:25

2021-05-09T16:25

2021-05-09T16:25

вторая мировая война (1939-1945)

германия

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал журналу TIME о популярных, с его точки зрения, мифах о Второй мировой войне. Ситино заявил, что потратил много времени, чтобы доказать, что президент США Франклин Рузвельт не знал о Перл-Харборе заранее. Источник считает, что подобные предположения являются "безумной теорией заговора", и не существует ни одного документа, который смог бы подтвердить это. Следующим заблуждением, по мнению Ситино, являются заявления, что Эрвин Роммель был лучшим немецким генералом. Историк считает, что военный был плох в администрировании и совершенно не заботился о логистике. "Его последним заданием была попытка предотвратить высадку в Нормандии, вторжение западных союзников шестого июня, и ему это на сто процентов не удалось", — объяснил он. Еще один популярный, по мнению американского эксперта, миф перекладывает всю вину в поражении Германии во Второй мировой войне на плечи Адольфа Гитлера. Ситино заявил, что "с удовольствием бы обвинил Гитлера во всем", но, по мнению историка, один человек не способен нести ответственность за каждое плохое решение, принятое немецкой армией. Также Ситино развенчал, с его точки зрения, ложное утверждение о том, что Япония могла бы выиграть в войне, если бы японским самолетам удалось разбомбить американские нефтехранилища во время налета на Перл-Харбор. По словам историка, такое действие японских военных, в лучшем случае только отсрочило бы победу на несколько месяцев. Кроме того, специалист выразил мнение, что в войне не было переломных моментов, которые могли бы резко изменить ход истории.

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

https://ria.ru/20201202/ukraina-1587270272.html

германия

япония

сша

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вторая мировая война (1939-1945), германия, япония, сша, в мире