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Пермский губернатор пообещал ветерану восстановить похищенные медали
Пермский губернатор пообещал ветерану восстановить похищенные медали
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву восстановить похищенные у него медали, сообщила... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:56
2021-05-09T22:56
2021-05-09T22:56
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ПЕРМЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву восстановить похищенные у него медали, сообщила пресс-служба главы региона."Узнал сегодня, что у Вас в середине 90-х годов похитили медали. Постараемся, чтобы в июне все Ваши медали были восстановлены, и Вы смогли их носить…", — процитировала пресс-служба разговор губернатора с ветераном.Дмитрий Махонин 9 мая пообщался с несколькими участниками и ветеранами Великой Отечественной войны посредством видеоконфернцсвязи. Он поздравил их с Великой Победой, поблагодарил за подвиги на фронте, за труд на благо родной земли в послевоенное время и пожелал крепкого здоровья.Аркадий Григорьевич Вахрушев родился в 1926 году в Кировской области. Когда началась война, ему исполнилось 15 лет. Попав на фронт, он воевал на Дальнем Востоке. Сейчас он живёт в Перми.
https://ria.ru/20210509/samara-1731595603.html
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россия, дмитрий махонин, дальний восток, кировская область, пермь, общество