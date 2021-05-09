Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/medali-1731617112.html
Пермский губернатор пообещал ветерану восстановить похищенные медали
Пермский губернатор пообещал ветерану восстановить похищенные медали
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву восстановить похищенные у него медали, сообщила... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:56
2021-05-09T22:56
день победы-2021
россия
дмитрий махонин
дальний восток
кировская область
пермь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368384_0:0:657:369_1920x0_80_0_0_61cefcfca391856a2a869f120d192df3.jpg
ПЕРМЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву восстановить похищенные у него медали, сообщила пресс-служба главы региона."Узнал сегодня, что у Вас в середине 90-х годов похитили медали. Постараемся, чтобы в июне все Ваши медали были восстановлены, и Вы смогли их носить…", — процитировала пресс-служба разговор губернатора с ветераном.Дмитрий Махонин 9 мая пообщался с несколькими участниками и ветеранами Великой Отечественной войны посредством видеоконфернцсвязи. Он поздравил их с Великой Победой, поблагодарил за подвиги на фронте, за труд на благо родной земли в послевоенное время и пожелал крепкого здоровья.Аркадий Григорьевич Вахрушев родился в 1926 году в Кировской области. Когда началась война, ему исполнилось 15 лет. Попав на фронт, он воевал на Дальнем Востоке. Сейчас он живёт в Перми.
https://ria.ru/20210509/samara-1731595603.html
россия
дальний восток
кировская область
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368249_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_ee9f304cb47abcfd5b4eb85543d977c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий махонин, дальний восток, кировская область, пермь, общество

Пермский губернатор пообещал ветерану восстановить похищенные медали

22:56 09.05.2021
 
© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : ФАС России
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву восстановить похищенные у него медали, сообщила пресс-служба главы региона.
"Узнал сегодня, что у Вас в середине 90-х годов похитили медали. Постараемся, чтобы в июне все Ваши медали были восстановлены, и Вы смогли их носить…", — процитировала пресс-служба разговор губернатора с ветераном.
Губернатор Дмитрий Азаров и командующий 2-й Гвардейской Краснознаменной армией, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Николая Тарасова с Днем победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 17:14День Победы-2021
Самарский губернатор спел у дома ветерана
Дмитрий Махонин 9 мая пообщался с несколькими участниками и ветеранами Великой Отечественной войны посредством видеоконфернцсвязи. Он поздравил их с Великой Победой, поблагодарил за подвиги на фронте, за труд на благо родной земли в послевоенное время и пожелал крепкого здоровья.
Аркадий Григорьевич Вахрушев родился в 1926 году в Кировской области. Когда началась война, ему исполнилось 15 лет. Попав на фронт, он воевал на Дальнем Востоке. Сейчас он живёт в Перми.
 
День Победы-2021РоссияДмитрий МахонинДальний ВостокКировская областьПермьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния