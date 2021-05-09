https://ria.ru/20210509/manipulyatsii-1731451671.html

Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции

Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции

На сто процентов бесполезных манипуляций в традиционной медицине нет — любое назначение имеет смысл. Однако некоторыми процедурами злоупотреблять не стоит, не... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T02:15

2021-05-09T02:15

2021-05-09T02:15

клиника "медицина 24/7"

олег серебрянский

россия

здоровье

медицина

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. На сто процентов бесполезных манипуляций в традиционной медицине нет — любое назначение имеет смысл. Однако некоторыми процедурами злоупотреблять не стоит, не нужно и тратить на них последние деньги, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.К ним относятся такие привычные многим пациентам методики, как, например, промывание носа морской водой. Нередко врачи советуют соответствующие препараты, цена на которых достаточно высокая. Но того же эффекта можно добиться промыванием соленой водой или физраствором.То же касается физиолечения. Нет научных доказательств, что такие процедуры способствуют выздоровлению.Бесконтрольный прием любых препаратов способен скорее причинить вред, чем помочь организму восстановить здоровье. Особенно если речь идет о витаминах и БАДах — их польза не доказана, а вот вред для кошелька может быть существенным, заключил Серебрянский.

https://ria.ru/20210506/moshennichestvo-1731249454.html

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2021

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клиника "медицина 24/7", олег серебрянский, россия, здоровье, медицина, общество