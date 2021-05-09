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Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
На сто процентов бесполезных манипуляций в традиционной медицине нет — любое назначение имеет смысл. Однако некоторыми процедурами злоупотреблять не стоит, не... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:15
2021-05-09T02:15
2021-05-09T02:15
клиника "медицина 24/7"
олег серебрянский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. На сто процентов бесполезных манипуляций в традиционной медицине нет — любое назначение имеет смысл. Однако некоторыми процедурами злоупотреблять не стоит, не нужно и тратить на них последние деньги, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.К ним относятся такие привычные многим пациентам методики, как, например, промывание носа морской водой. Нередко врачи советуют соответствующие препараты, цена на которых достаточно высокая. Но того же эффекта можно добиться промыванием соленой водой или физраствором.То же касается физиолечения. Нет научных доказательств, что такие процедуры способствуют выздоровлению.Бесконтрольный прием любых препаратов способен скорее причинить вред, чем помочь организму восстановить здоровье. Особенно если речь идет о витаминах и БАДах — их польза не доказана, а вот вред для кошелька может быть существенным, заключил Серебрянский.
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клиника "медицина 24/7", олег серебрянский, россия, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
На сто процентов бесполезных манипуляций в традиционной медицине
нет — любое назначение имеет смысл. Однако некоторыми процедурами злоупотреблять не стоит, не нужно и тратить на них последние деньги, рассказал агентству "Прайм
" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.
К ним относятся такие привычные многим пациентам методики, как, например, промывание носа морской водой. Нередко врачи советуют соответствующие препараты, цена на которых достаточно высокая. Но того же эффекта можно добиться промыванием соленой водой или физраствором.
То же касается физиолечения. Нет научных доказательств, что такие процедуры способствуют выздоровлению.
"Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — подчеркнул врач.
Бесконтрольный прием любых препаратов способен скорее причинить вред, чем помочь организму восстановить здоровье. Особенно если речь идет о витаминах и БАДах — их польза не доказана, а вот вред для кошелька может быть существенным, заключил Серебрянский.