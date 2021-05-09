https://ria.ru/20210509/maduro-1731607936.html

Мадуро поздравил россиян с Днем Победы

Мадуро поздравил россиян с Днем Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днем Победы в своем Twitter. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T20:13

2021-05-09T20:13

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день победы-2021

николас мадуро

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днем Победы в своем Twitter."Мы отмечаем 76 лет со дня исторической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне", — написал он.Мадуро подчеркнул, что победы удалось достичь благодаря мужеству и непоколебимости российского народа. Президент также прикрепил к публикации фотографию, на которой запечатлено воздвижение Знамени Победы на крыше здания Рейхстага.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, в мире