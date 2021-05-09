https://ria.ru/20210509/madrid-1731598806.html

По Мадриду прошла колонна "Бессмертного полка"

По Мадриду прошла колонна "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Мадриде. Колонна прошла по центру испанской столицы, участники мероприятия поделились историями своих семей с... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:51

2021-05-09T17:51

2021-05-09T18:46

россия

франция

аликанте

испания

мадрид

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731599134_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9e4603331060ce16a147259877acf3e9.jpg

МАДРИД, 9 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Мадриде. Колонна прошла по центру испанской столицы, участники мероприятия поделились историями своих семей с корреспондентом РИА Новости.В испанской столице шествие "Бессмертного полка" проходит в начале мая уже в пятый раз, в прошлом году его не было из-за жесткого карантина. В этом году проведение акции удалось согласовать в последний момент – разрешение властей организаторы получили 6 мая. По случайному совпадению, именно сегодня в Испании истек срок действия режима повышенной готовности, введенный в октябре из-за эпидемии, во время которого передвижение между автономными сообществами страны было ограничено и действовал комендантский час.На аллеях Прадо и Реколетос звучали песни военных лет и время от времени раздавалось "Ура!". Когда "Бессмертный полк" дошел до площади Сибелес, как раз заиграла "Катюша", и некоторые случайные прохожие начали аплодировать.Красные флагиОднако мало кто из тех, кто в этот воскресный день гулял по аллеям, понимал, что происходит. "Что-то связанное с коммунизмом. Я вижу красные флаги", - говорит молодой парень. Предположить, что могут означать черно-белые фотографии людей, он не смог, равно как и ответить на вопрос, что могут отмечать 8 и 9 мая. Испания, обескровленная после Гражданской войны (1936-1939), во Второй мировой войне участия не принимала. Однако испанцы воевали добровольцами как на стороне фашистской Германии в составе "Голубой дивизии" на Ленинградском фронте, так и в составе Красной Армии и Французского сопротивления."Мы в гугле посмотрели. Теперь знаем. Об этих вещах в Испании не рассказывают", - говорит женщина, которая вышла погулять с мужем и тремя детьми.По данным полиции, в шествии приняли участие 150-200 человек, организаторы заявили о 300 участниках."В нынешней ситуации достаточно много людей пришло – и наши соотечественники из разных стран, и представители испанских общественных движений, есть представители компартии Испании. Это наша общая история - есть грузинский флаг, пришли украинцы, белорусы. Это память о нашей истории, о наших родных и близких, которые освободили Европу от фашизма", - говорит один из организаторов акции, глава общественной организации "Благое дело" Роман Демьян.Отец участника шествия Томаса сражался в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, воевал вместе с советскими специалистами. Дядя погиб в битве на Эбро, второй дядя после войны бежал во Францию и в годы Второй мировой присоединился к французскому сопротивлению. Вся жизнь Томаса связана с Россией – старшего сына он назвал Алексей, в честь главного героя "Баллады о солдате", еще двух детей из России усыновил – Николая и Женю. Дома у него большая коллекция предметов, связанных с Россией, СССР и в том числе с Великой Отечественной войной. В 2015 году вместе с друзьями он ездил в Москву – участвовал в "Бессмертном полку", там познакомился с женщиной-ветераном из Приднестровья и на следующий год испанцы поехали отмечать День Победы туда. Эта женщина вскоре умерла, и теперь Томас пришел на "Бессмертный полк" в Мадриде с ее портретом в руках.Вместе с ним - его подруга Каролина Медина Гарсия, с которой они ездили и в Москву, и в Приднестровье. Она пришла в военной форме и с копией знамени победы. Ее родители – "дети войны". Так в Испании называют детей, которых во время Гражданской войны эвакуировали в Советский Союз. Хулио Медина Альварес и Элоина Гарсия Менендес были эвакуированы из Астурии в 1937 году, пережили там вторую войну, и вернулись в Испанию в 1956 году.Светлана Сагаева пришла с портретом своего деда. "Яков Прокофьевич Рябошапка, уроженец Черкасской области, дошел до Германии, вернулся домой. Когда он умер, мне было 13 лет. Помню, что он рассказывал, как они голодные, уставшие шли. Но у людей была цель, стремление освободить свою землю и победить. Для него самый главный праздник был День Победы, важнее дня рождения. Мы всегда отмечали, песни пели. Мы и сейчас будем петь", - говорит Светлана.Рядом с ней Яна. Она пришла с портретом деда Андрея Дмитриевича Агеева, из Киргизии, он воевал в легендарной Панфиловской дивизии, дошел до Берлина, был связистом, награжден медалями. Но живым Яна его не застала и всю информацию узнала благодаря проекту "Подвиг народа". "Папа говорил, что дед не любил рассказывать о войне", - говорит Яна.С ребенком на рукахУ Ирины в руках портрет молодой женщины в полушубке, на груди – патронная лента, граната воткнута за пояс. Этот портрет был напечатан в "Фронтовой иллюстрации" в 1944 году. Ольга Васильевна Мехеда служила в партизанском отряде в Житомирской области. Во время войны она родила сына – дядю Ирины – и продолжила воевать. Заворачивала листовки в одеяло, в котором был ребенок, и передавала в немецкий тыл, а обратно в лес раненым несла бинты и лекарства. "Когда надо было – брала в руки автомат. Я ее застала. Она умерла в Киеве в 2002 году", - рассказывает Ирина. Брат бабушки - Анатолий Парфентьевич Мехеда дошел до Чехословакии, был награжден, после войны жил во Львове.В семье Оксаны тоже воевала вся семья. Она пришла с фотографиями прадеда и бабушки. Иван Максимович Иванов – закончил войну в Японии. Бабушка – Надежда Ивановна Иванова – после освобождения Донбасса от оккупации ушла санитаркой с фронтовым госпиталем. Тогда ей было 16 лет. "Дед не очень любил рассказывать про войну, если только что-то подслушаешь, когда встречался с однополчанами. Бабушка только в конце жизни, видя, как забываются те годы, стала немного больше рассказывать. Как младшего брата прятали – в полях, в кукурузе, в подвале – где придется, чтобы в Германию не угнали. Свекровь говорила (она 1936 года, в войну была ребенком), что ее младший брат в три года с голода умер. Они в Харькове жили, в доме стояли немцы, а они жили в подвале. В лес ходили, ягоды, орехи собирали – есть было нечего. Иногда, как это ни странно, немцы им еды немного давали", - говорит Оксана.Шествие "Бессмертного полка" завершилось на площади Колумба под песню "День Победы".Мероприятия, посвященные Дню победы, пройдут в других городах Испании – в том числе в Аликанте, на Тенерифе и в Льорет-дель-Мар.

россия

франция

аликанте

испания

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шествие "Бессмертного полка" в Мадриде Шествие "Бессмертного полка" уже в пятый раз состоялось в Мадриде. На аллеях Прадо и Реколетос звучали песни военных лет и раздавалось "Ура!". По оценкам полиции, в нем приняли участие около 200 человек. 2021-05-09T17:51 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франция, аликанте, испания, мадрид, в мире