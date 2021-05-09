https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731603937.html

Лукашенко призвал прекратить ненужное противостояние в стране

Лукашенко призвал прекратить ненужное противостояние в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусов попытались столкнуть лоб в лоб, и призвал прекратить ненужное противостояние, напомнив, что в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:09

2021-05-09T19:09

2021-05-09T19:09

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусов попытались столкнуть лоб в лоб, и призвал прекратить ненужное противостояние, напомнив, что в период начавшегося жесткого передела мира нельзя отдать или подарить страну кому-либо.Президент призвал жителей страны помнить о том, что Белоруссия сейчас является суверенным государством, и подчеркнул, что белорусам "впервые за тысячелетия выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей". "Давайте, наконец, поймем, что другой земли у нас не будет, никто ее нам не подарит… Начался жестокий, кровавый порой, передел мира. Не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться, только оступиться, - и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку, потому что мы волею-неволею судьбы и господа расположены на геополитическом изломе. Мы всегда становились ареной чужих войн, нас топтали, убивали – и стариков, и детей, и младенцев. Неужели кому-то хочется повторить это в Беларуси?" - продолжил Лукашенко.Он подчеркнул, что в Белоруссии "не должны этого допустить". "Мы, белорусы, те, кто сегодня здесь стоит (сторонники действующей власти, присутствующие на церемонии – ред.), приветствуют эти (государственные – ред.) символы, и те, кого сегодня (здесь – ред.) нет, кто имеет иную точку зрения… Мы должны, наконец, понять и осознать: мы – белорусы и это – наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить. И пусть наши (государственные – ред.) символы будут залогом этого единства и согласия", - добавил Лукашенко. "Пусть эти символы героизма, единства народа оберегают мир на родной земле, вдохновляют нас на новые свершения во имя будущего любимой Беларуси", - подчеркнул он.Лукашенко заявил, что государственные герб, флаг, гимн, а также День Победы - это неразрывно связанные между собой символы независимости белорусского народа. Он подчеркнул, что с этими символами Белоруссия вместе с другими народами СССР победила фашизм, вошла в историю как учредитель Организации Объединенных Наций, сумела в трудные 90-е сплотиться и выжить как суверенная страна, сохранить экономический потенциал и развивать новые технологии. "И сделали это в условиях беспрецедентных вызовов нашей государственности - экономических санкций и политических ультиматумов", - обратил внимание Лукашенко.Касаясь бело-красно-белого флага, под которым выступает оппозиция, президент призвал обратиться к памяти ветеранов Великой Отечественной войны, которые помнят коллаборационистов, борцов "за народную свободу с бчб-повязками (бело-красно-белыми повязками – ред.) на рукавах, которые мало чем отличались от фашистских карателей, а порой превосходили их по жестокости". "И мы, белорусы, никогда не примем цвет предательства своей Родины, цвет пособничества убийцам и палачам белорусского народа. Именно народ определил, какими у нас будут наши главные символы", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731539554.html

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731445156.html

https://ria.ru/20210509/belorussiya-1731563219.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире