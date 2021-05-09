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Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает его официальный сайт. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:01
2021-05-09T09:01
2021-05-09T11:14
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александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает его официальный сайт.Документ предусматривает передачу власти Совету безопасности в случае гибели главы государства при покушении, теракте, внешней агрессии или других насильственных действиях. При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет безопасности определяет меры по его обеспечению. Решения совета обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.Кроме того, Совет безопасности с участием губернаторов решает основной вопрос — о проведении выборов.Декрет вступает в силу с момента его подписания.В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, к этому причастны американские спецслужбы, а среди задержанных есть и иностранные граждане. В КГБ уточнили, что мятежники готовили вооруженный захват власти.Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, среди них — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Четверо арестованных находятся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек — в США, Литве и Украине. Минск направил в эти страны запросы о выдаче фигурантов.
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политика, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 мая — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает его официальный сайт
.
"Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает передачу власти Совету безопасности в случае гибели главы государства при покушении, теракте, внешней агрессии или других насильственных действиях.
"Все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — говорится в сообщении.
При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет безопасности определяет меры по его обеспечению. Решения совета обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Кроме того, Совет безопасности с участием губернаторов решает основной вопрос — о проведении выборов.
Декрет вступает в силу с момента его подписания.
В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, к этому причастны американские спецслужбы, а среди задержанных есть и иностранные граждане. В КГБ уточнили, что мятежники готовили вооруженный захват власти.
Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, среди них — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Четверо арестованных находятся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек — в США, Литве и Украине. Минск направил в эти страны запросы о выдаче фигурантов.