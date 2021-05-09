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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731537694.html
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что в стране будут свято чтить и защищать правду о Великой... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:43
2021-05-09T08:44
день победы-2021
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что в стране будут свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне.Президент подчеркнул, что "их имена навсегда в наших сердцах". "Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне", - добавил глава белорусского государства.
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александр лукашенко, в мире

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

08:43 09.05.2021 (обновлено: 08:44 09.05.2021)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© БелТА
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что в стране будут свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне.

"Девятое мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости. Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы", - говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном на его официальном сайте.

Президент подчеркнул, что "их имена навсегда в наших сердцах". "Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне", - добавил глава белорусского государства.
 
День Победы-2021Александр ЛукашенкоВ мире
 
 
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