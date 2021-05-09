https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731537694.html

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что в стране будут свято чтить и защищать правду о Великой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:43

2021-05-09T08:43

2021-05-09T08:44

день победы-2021

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что в стране будут свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне.Президент подчеркнул, что "их имена навсегда в наших сердцах". "Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне", - добавил глава белорусского государства.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, в мире