https://ria.ru/20210509/lenta-1731582575.html

В ЛНР развернули самую большую в мире георгиевскую ленту

В ЛНР развернули самую большую в мире георгиевскую ленту

В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:05

2021-05-09T15:05

2021-05-09T19:57

день победы-2021

лнр

георгиевская ленточка (акция)

боевое братство

смоленск

общество

в мире

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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости.По словам инициатора акции, руководителя владимирского отделения "Боевого братства" Валерия Малышева, длина ленты составляет 300 метров, а ширина — семь с половиной.В ЛНР ленту развернули в Славяносербском районе около памятника комбату Александру Еременко, созданного по мотивам знаменитой фотографии "Комбат". Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг.В акции участвовали активисты патриотических клубов и движения "Мир Луганщины". Накануне эту же ленту развернули в Донецкой народной республике у мемориала Саур-Могила.

https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html

смоленск

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Самая большая в мире георгиевская лента длиной 300 метров В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Ее длина составляет 300 метров, а ширина – семь с половиной. Акция в честь Дня Победы прошла в Славяносербском районе, около памятника комбату Александру Еременко, созданному по мотивам знаменитой фотографии "Комбат". Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг. 2021-05-09T15:05 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лнр, георгиевская ленточка (акция), боевое братство, смоленск, общество, в мире