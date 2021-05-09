https://ria.ru/20210509/lenta-1731582575.html
В ЛНР развернули самую большую в мире георгиевскую ленту
В ЛНР развернули самую большую в мире георгиевскую ленту
В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:05
2021-05-09T15:05
2021-05-09T19:57
день победы-2021
лнр
георгиевская ленточка (акция)
боевое братство
смоленск
общество
в мире
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости.По словам инициатора акции, руководителя владимирского отделения "Боевого братства" Валерия Малышева, длина ленты составляет 300 метров, а ширина — семь с половиной.В ЛНР ленту развернули в Славяносербском районе около памятника комбату Александру Еременко, созданного по мотивам знаменитой фотографии "Комбат". Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг.В акции участвовали активисты патриотических клубов и движения "Мир Луганщины". Накануне эту же ленту развернули в Донецкой народной республике у мемориала Саур-Могила.
https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html
смоленск
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РИА Новости
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Самая большая в мире георгиевская лента длиной 300 метров
В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Ее длина составляет 300 метров, а ширина – семь с половиной. Акция в честь Дня Победы прошла в Славяносербском районе, около памятника комбату Александру Еременко, созданному по мотивам знаменитой фотографии "Комбат". Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг.
2021-05-09T15:05
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РИА Новости
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лнр, георгиевская ленточка (акция), боевое братство, смоленск, общество, в мире