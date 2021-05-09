Посол Кубы в Китае припомнил США "равносильную геноциду" блокаду
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Ранее по итогам двухдневной встречи министры иностранных дел G7 приняли заявление, в котором выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете, в особенности, в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации" в Синьцзяне.
"Несмотря на то, что Куба является развивающейся страной с низким уровнем дохода, на протяжении более чем 60 лет страдающей от равносильной геноциду блокаде США, мы, как и Китай, работаем над обеспечением права нашего народа на развитие, права на жизнь, права на еду, работу, образование, на здравоохранение", - заявил дипломат на семинаре, посвященном борьбе с бедностью, развитию и правам человека в Китае.
Он подчеркнул, что "Куба выступает против политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека".
"Прискорбно, что этот вопрос все еще остается предметом манипуляции в политических целях, а также в качестве предлога, чтобы позволить некоторым странам скрыть свои интересы господства", - сказал он.