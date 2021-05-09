Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/kuba-1731534515.html
Посол Кубы в Китае припомнил США "равносильную геноциду" блокаду
Посол Кубы в Китае припомнил США "равносильную геноциду" блокаду
Куба выступает против использования прав человека в качестве инструмента политических манипуляций, против двойных стандартов и политизации этого вопроса, заявил РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T07:36
2021-05-09T07:36
g7
тибет
куба
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c83180c784866889bee2bd1faa21e67b.jpg
НИНДЭ (Фуцзянь, Китай), 9 мая - РИА Новости. Куба выступает против использования прав человека в качестве инструмента политических манипуляций, против двойных стандартов и политизации этого вопроса, заявил посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес.Ранее по итогам двухдневной встречи министры иностранных дел G7 приняли заявление, в котором выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете, в особенности, в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации" в Синьцзяне.Он подчеркнул, что "Куба выступает против политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека"."Прискорбно, что этот вопрос все еще остается предметом манипуляции в политических целях, а также в качестве предлога, чтобы позволить некоторым странам скрыть свои интересы господства", - сказал он.
https://ria.ru/20210509/kitay-1731534224.html
тибет
куба
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_be3232780fa8c535ee99f1fef6a7e437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
g7, тибет, куба, китай, сша, в мире

Посол Кубы в Китае припомнил США "равносильную геноциду" блокаду

07:36 09.05.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИНДЭ (Фуцзянь, Китай), 9 мая - РИА Новости. Куба выступает против использования прав человека в качестве инструмента политических манипуляций, против двойных стандартов и политизации этого вопроса, заявил посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес.
Ранее по итогам двухдневной встречи министры иностранных дел G7 приняли заявление, в котором выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете, в особенности, в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации" в Синьцзяне.
"Несмотря на то, что Куба является развивающейся страной с низким уровнем дохода, на протяжении более чем 60 лет страдающей от равносильной геноциду блокаде США, мы, как и Китай, работаем над обеспечением права нашего народа на развитие, права на жизнь, права на еду, работу, образование, на здравоохранение", - заявил дипломат на семинаре, посвященном борьбе с бедностью, развитию и правам человека в Китае.
Он подчеркнул, что "Куба выступает против политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека".
"Прискорбно, что этот вопрос все еще остается предметом манипуляции в политических целях, а также в качестве предлога, чтобы позволить некоторым странам скрыть свои интересы господства", - сказал он.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
07:32
В Китае призвали США не монополизировать права человека
 
G7ТибетКубаКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин сообщил, что ему понравился парад
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
10:18Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы
10:11Захарова поздравила россиян с Днем Победы
10:11Путин прибыл на Красную площадь и пожал руки ветеранам
Лента новостейМолния