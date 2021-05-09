https://ria.ru/20210509/kuba-1731534515.html

Посол Кубы в Китае припомнил США "равносильную геноциду" блокаду

Посол Кубы в Китае припомнил США "равносильную геноциду" блокаду

Куба выступает против использования прав человека в качестве инструмента политических манипуляций, против двойных стандартов и политизации этого вопроса, заявил РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T07:36

2021-05-09T07:36

2021-05-09T07:36

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тибет

куба

китай

сша

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НИНДЭ (Фуцзянь, Китай), 9 мая - РИА Новости. Куба выступает против использования прав человека в качестве инструмента политических манипуляций, против двойных стандартов и политизации этого вопроса, заявил посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес.Ранее по итогам двухдневной встречи министры иностранных дел G7 приняли заявление, в котором выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете, в особенности, в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации" в Синьцзяне.Он подчеркнул, что "Куба выступает против политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека"."Прискорбно, что этот вопрос все еще остается предметом манипуляции в политических целях, а также в качестве предлога, чтобы позволить некоторым странам скрыть свои интересы господства", - сказал он.

https://ria.ru/20210509/kitay-1731534224.html

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2021

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g7, тибет, куба, китай, сша, в мире