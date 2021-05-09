https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html

"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии

"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии

Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T22:27

2021-05-09T22:27

2021-05-09T23:31

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National Interest. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, состояние Вооруженных сил США на сегодняшний день вызывает тревогу, так как большинство военной техники устарело, а то, что есть, имеется в недостаточном количестве. "Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны. <…> В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться", — объяснила она. Вуд отметила, что при этом американские "конкуренты" за последние двадцать лет инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях. Также Вуд обеспокоена тем, что союзники США "позволили своим армиям ослабнуть" до такой степени, они практически не способны помочь в случае серьезного кризиса.Вуд подчеркнула, что администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, если думают, что основные противники Америки станут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.

https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html

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тайвань

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россия, тайвань, китай, иран, сша, израиль, в мире