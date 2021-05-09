Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html
"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии
"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии
Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:27
2021-05-09T23:31
россия
тайвань
китай
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_267cf9fc75e0246d4f70d40a62c744d7.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National Interest. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, состояние Вооруженных сил США на сегодняшний день вызывает тревогу, так как большинство военной техники устарело, а то, что есть, имеется в недостаточном количестве. "Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны. &lt;…&gt; В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться", — объяснила она. Вуд отметила, что при этом американские "конкуренты" за последние двадцать лет инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях. Также Вуд обеспокоена тем, что союзники США "позволили своим армиям ослабнуть" до такой степени, они практически не способны помочь в случае серьезного кризиса.Вуд подчеркнула, что администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, если думают, что основные противники Америки станут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.
https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html
россия
тайвань
китай
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_551:79:3072:1969_1920x0_80_0_0_53b2eab713ff5284f054665585774352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тайвань, китай, иран, сша, израиль, в мире

"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии

22:27 09.05.2021 (обновлено: 23:31 09.05.2021)
 
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National Interest.
По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, состояние Вооруженных сил США на сегодняшний день вызывает тревогу, так как большинство военной техники устарело, а то, что есть, имеется в недостаточном количестве.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 08:00
"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой
"Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны. <…> В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться", — объяснила она.
Вуд отметила, что при этом американские "конкуренты" за последние двадцать лет инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях.
Также Вуд обеспокоена тем, что союзники США "позволили своим армиям ослабнуть" до такой степени, они практически не способны помочь в случае серьезного кризиса.

"Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединенным Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз. То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы", — заключила она.

Вуд подчеркнула, что администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, если думают, что основные противники Америки станут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.
 
РоссияТайваньКитайИранСШАИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса с 2019 года обсуждала с юристами развод
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния