https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html
"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии
"Закончится крахом страны". NI назвал уязвимое место американской армии
Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:27
2021-05-09T22:27
2021-05-09T23:31
россия
тайвань
китай
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_267cf9fc75e0246d4f70d40a62c744d7.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National Interest. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, состояние Вооруженных сил США на сегодняшний день вызывает тревогу, так как большинство военной техники устарело, а то, что есть, имеется в недостаточном количестве. "Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны. <…> В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться", — объяснила она. Вуд отметила, что при этом американские "конкуренты" за последние двадцать лет инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях. Также Вуд обеспокоена тем, что союзники США "позволили своим армиям ослабнуть" до такой степени, они практически не способны помочь в случае серьезного кризиса.Вуд подчеркнула, что администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, если думают, что основные противники Америки станут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.
https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html
россия
тайвань
китай
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_551:79:3072:1969_1920x0_80_0_0_53b2eab713ff5284f054665585774352.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тайвань, китай, иран, сша, израиль, в мире
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National Interest
.
По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, состояние Вооруженных сил США
на сегодняшний день вызывает тревогу, так как большинство военной техники устарело, а то, что есть, имеется в недостаточном количестве.
"Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны. <…> В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться", — объяснила она.
Вуд отметила, что при этом американские "конкуренты" за последние двадцать лет инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях.
Также Вуд обеспокоена тем, что союзники США "позволили своим армиям ослабнуть" до такой степени, они практически не способны помочь в случае серьезного кризиса.
"Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединенным Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз. То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы", — заключила она.
Вуд подчеркнула, что администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, если думают, что основные противники Америки станут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.