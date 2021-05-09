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Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы, которое опубликовал Роскосмос. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T00:17
2021-05-09T00:17
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы, которое опубликовал Роскосмос.Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации."Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", - сказал Новицкий.Американский астронавт Ванде Хай отметил, что все участники команды МКС объединены общей целью - "мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества". "МКС - это блестящий исторический пример международного сотрудничества. И для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня", - сказал астронавт по-русски.Вместе они поздравили жителей Земли с Днем Победы, пожелали мирного неба, здоровья, благополучия и радости.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731524792.html
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россия, земля, день победы, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва, общество

Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС

00:17 09.05.2021
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы, которое опубликовал Роскосмос.
"Сегодня, 9 мая 2021 года, мы - Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай - с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы", - сказал российский космонавт Новицкий.
Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации.
"Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", - сказал Новицкий.
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Американский астронавт Ванде Хай отметил, что все участники команды МКС объединены общей целью - "мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества". "МКС - это блестящий исторический пример международного сотрудничества. И для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня", - сказал астронавт по-русски.
Вместе они поздравили жителей Земли с Днем Победы, пожелали мирного неба, здоровья, благополучия и радости.
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