https://ria.ru/20210509/kosmonavty-1731525222.html

Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС

Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы, которое опубликовал Роскосмос. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T00:17

2021-05-09T00:17

2021-05-09T00:17

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земля

день победы

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы, которое опубликовал Роскосмос.Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации."Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", - сказал Новицкий.Американский астронавт Ванде Хай отметил, что все участники команды МКС объединены общей целью - "мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества". "МКС - это блестящий исторический пример международного сотрудничества. И для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня", - сказал астронавт по-русски.Вместе они поздравили жителей Земли с Днем Победы, пожелали мирного неба, здоровья, благополучия и радости.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731524792.html

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

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россия, земля, день победы, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва, общество