Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18"
© Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы, которое опубликовал Роскосмос.
"Сегодня, 9 мая 2021 года, мы - Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай - с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы", - сказал российский космонавт Новицкий.
Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации.
"Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", - сказал Новицкий.
Американский астронавт Ванде Хай отметил, что все участники команды МКС объединены общей целью - "мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества". "МКС - это блестящий исторический пример международного сотрудничества. И для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня", - сказал астронавт по-русски.
Вместе они поздравили жителей Земли с Днем Победы, пожелали мирного неба, здоровья, благополучия и радости.