https://ria.ru/20210509/koshmar-1731540329.html

Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР

Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР

США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:12

2021-05-09T09:12

2021-05-09T09:12

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китай

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в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times. Издание отмечает, что новая администрация США усиленно пытается настроить против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует росту очагов конфронтации в мире.Однако китайцы советуют Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнем" и предупреждают, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы.Отмечается, что в настоящее время Москва и Пекин придерживаются стратегических ограничений, но, если какие-либо страны захотят противостоять им по науськиванию США, то потерпят катастрофу. В связи с этим, автор призывает попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на снижение конфронтации с Россией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730752160.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/smi-1731472979.html

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2021

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россия, китай, сша, в мире