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Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР
Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР
США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:12
2021-05-09T09:12
2021-05-09T09:12
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times. Издание отмечает, что новая администрация США усиленно пытается настроить против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует росту очагов конфронтации в мире.Однако китайцы советуют Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнем" и предупреждают, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы.Отмечается, что в настоящее время Москва и Пекин придерживаются стратегических ограничений, но, если какие-либо страны захотят противостоять им по науськиванию США, то потерпят катастрофу. В связи с этим, автор призывает попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на снижение конфронтации с Россией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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РИА Новости
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россия, китай, сша, в мире
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times.
Издание отмечает, что новая администрация США усиленно пытается настроить против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует росту очагов конфронтации в мире.
"США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию", - пишет СМИ.
Однако китайцы советуют Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнем" и предупреждают, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы.
Отмечается, что в настоящее время Москва и Пекин придерживаются стратегических ограничений, но, если какие-либо страны захотят противостоять им по науськиванию США, то потерпят катастрофу.
"Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США", - поясняет издание.
В связи с этим, автор призывает попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на снижение конфронтации с Россией.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>