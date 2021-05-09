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Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР
Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР
США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:12
2021-05-09T09:12
россия
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times. Издание отмечает, что новая администрация США усиленно пытается настроить против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует росту очагов конфронтации в мире.Однако китайцы советуют Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнем" и предупреждают, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы.Отмечается, что в настоящее время Москва и Пекин придерживаются стратегических ограничений, но, если какие-либо страны захотят противостоять им по науськиванию США, то потерпят катастрофу. В связи с этим, автор призывает попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на снижение конфронтации с Россией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210430/konflikt-1730752160.html
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россия, китай, сша, в мире

Global Times: США ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР

09:12 09.05.2021
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне Цугол во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. США обречены на провал в случае объединения совместных усилий России и Китая в "отчаянной схватке с противником", пишет Global Times.
Издание отмечает, что новая администрация США усиленно пытается настроить против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует росту очагов конфронтации в мире.
"США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию", - пишет СМИ.
Однако китайцы советуют Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнем" и предупреждают, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 18:09
В США оценили вероятность войны с Китаем
Отмечается, что в настоящее время Москва и Пекин придерживаются стратегических ограничений, но, если какие-либо страны захотят противостоять им по науськиванию США, то потерпят катастрофу.
"Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США", - поясняет издание.
В связи с этим, автор призывает попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на снижение конфронтации с Россией.
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
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