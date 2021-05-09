https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731555112.html

В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19

В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19

За сутки в России выписаны 7 517 человек после COVID-19, за все время - 4 496 132, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:02

2021-05-09T11:02

2021-05-09T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 517 человек после COVID-19, за все время - 4 496 132, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 517 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 496 132", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2134 выздоровевших, Санкт-Петербурге - 821, Подмосковье - 428.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество