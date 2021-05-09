https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731555112.html
В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
За сутки в России выписаны 7 517 человек после COVID-19, за все время - 4 496 132, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:02
2021-05-09T11:02
2021-05-09T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727858073_0:160:3357:2048_1920x0_80_0_0_32628abb507431c28260fbdb7738d07b.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 517 человек после COVID-19, за все время - 4 496 132, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 517 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 496 132", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2134 выздоровевших, Санкт-Петербурге - 821, Подмосковье - 428.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727858073_626:0:3357:2048_1920x0_80_0_0_08e5a390466647f93acf90cd0a6f9c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество