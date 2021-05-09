https://ria.ru/20210509/korabli-1730759168.html

"Даже у бывалых темнело в глазах": как в Горьком создавали корабли Победы

"Даже у бывалых темнело в глазах": как в Горьком создавали корабли Победы

"Холодные, голодные, зачастую очень плохо одетые, в страшенные морозы, вопреки здравому смыслу и любой логике люди добивались таких побед и свершений, в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:00

2021-05-09T10:00

2021-05-09T10:00

морская держава

морская держава

вмф ссср

великая отечественная война (1941-1945)

горький

ссср

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. "Холодные, голодные, зачастую очень плохо одетые, в страшенные морозы, вопреки здравому смыслу и любой логике люди добивались таких побед и свершений, в которые… едва ли можно было бы поверить даже в сновидениях… Программа и план выдавались ЦКБ в двойном объеме, а сверх него в дальнейшем включались срочные и сверхсрочные работы... Война требовала всей энергии и возможностей, и они безоговорочно отдавались".Так описывал в своих дневниках трудовые будни военного времени Владимир Весницкий, главный бухгалтер конструкторского бюро "Вымпел". Ожесточенные бои, огромные потери флота, необходимость обеспечения перевозки продовольствия, топлива и раненых ставили сложные задачи и перед специалистами в тылу. Так, бюро, известное еще как ЦКБ-51, изначально разрабатывавшее гражданские корабли, в годы Второй мировой силами небольшого коллектива и талантливых конструкторов создало несколько знаковых для страны боевых судов.Как сообщили РИА Новости в КБ "Вымпел", первой крупной военной задачей для бюро стала доработка документации "больших охотников за подводными лодками" – противолодочных кораблей проекта 122. Они должны были охранять зоны военно-морских баз и нести дозор на путях развертывания сил флота.Работы были выполнены в кратчайшие сроки, и уже в 1941 году на Зеленодольском заводе были сданы головные суда 122-й серии "Артиллерист" и "Минер", позднее вошедшие в состав Каспийской флотилии. Корабли имели стальной корпус, развивали скорость до 22,5 узла и были вооружены артиллерийской установкой, пулеметами ближнего боя и сбрасывателями больших и малых бомб.Позднее конструкторы доработали проект, заменив двигатели, усилив вооружение и снабдив суда современными радиолокационными и гидроакустическими станциями. Эти корабли проекта 122 бис – родоначальники нового класса морских противолодочных кораблей, ставших важной частью отечественного флота последующих десятилетий.Также специалисты КБ помогли разработать новый поточный метод строительства, который позволял ежегодно сдавать флоту по 25–30 кораблей. В результате до конца выпуска в 1955 году было построено более 200 "охотников" 122-й серии, которые несли службу на всех морских рубежах СССР и во флотах многих стран-союзников.Разработка и совершенствование 122-й серии кораблей – заслуга трех ее главных конструкторов: Константина Корнилова, Николая Лощинского и Александра Кунаховича, последовательно руководивших проектом на протяжении его жизненного цикла.Корнилов, окончивший Горьковский индустриальный институт и прошедший трудовой путь от инженера до главного конструктора проектов, занимался не только созданием "больших охотников". Он также принимал активное участие в разработке уникальных для своего времени железнодорожных паромов для переправы через Амур и аппаратуры для первых испытаний моделей судов в свободном плавании.Николай Лощинский в разгар войны был направлен в КБ из Ленинграда. Талантливый конструктор и незаурядный организатор, он вел работы по 122-й серии с 1942 по 1944 год. Также под его руководством был создан проект морского тральщика 253, причем строиться суда должны были на Балтийском заводе в блокадном Ленинграде в двух вариантах – в стальном и деревянном корпусах. Всего по проекту 253 была построена серия из 32 тральщиков. А после доработки в 1944 году, проведенной с учетом боевого опыта, – еще 56 модернизированных кораблей.Александр Кунахович в свою очередь не только развил проект противолодочных кораблей, но и руководил созданием одного из самых массовых в Советском Союзе речных буксиров. Моторный катер БМК-90 мог буксировать 50-тонный паром, был простым по конструкции, в управлении и обслуживании и перевозился по суше на специальном прицепе за автомобилем. В результате с 1945 по 1970 год было построено около тысячи таких катеров.Также в период Второй мировой войны сотрудниками КБ "Вымпел" был разработан крайне необходимый фронту десантный катер повышенной живучести. Мотобот проекта 165 мог перевозить и высаживать на берег до 60 десантников с личным вооружением. Имея экипаж три человека и мореходность 4–5 баллов, катер мог удаляться от берега на расстояние до 20 миль. В период с 1942 по 1945 год для Волжской и Черноморской флотилий было изготовлено более 150 десантных мотоботов, которые принимали активное участие в высадке десанта в Новороссийске, освобождении Тамани и Керченско-Эльтигенской операции.Кроме того, по проектам КБ в годы войны серийно строились плавучие базы ПВО, речные самоходные минные, торпедные и десантные баржи, санитарные катера, плавучие батареи, гражданские речные корабли переделывались под нужды армии: для несения противовоздушной обороны, десантных операций, перевозки боевой техники и раненых. Причем работа осуществлялась в кратчайшие сроки: к примеру, фронтовой заказ по разработке документации специальной траловой баржи проекта 417 был выполнен конструкторами в течение 24 часов.При этом сотрудники КБ не только разрабатывали чертежи, но и участвовали в постройке оборонительных сооружений на подступах к Горькому, проходили боевую подготовку в народном ополчении, истребительном батальоне, отряде противовоздушной обороны.Как вспоминал Владимир Весницкий, "на жесткие планы сверху выдвигались встречные, сверхжесткие, снизу, от которых даже у людей бывалых темнело в глазах. Но они делали все быстро, любовно и честно. Все это вместе взятое создало ту основу индустриализации страны, которая впоследствии дала возможность не только отразить тотальную угрозу немецкого фашизма…, но и в невиданно короткие сроки восстановить разрушенную войной и создать новую промышленность и новые города Советского Союза".

https://ria.ru/20210305/gremyaschiy-1599719607.html

горький

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, вмф ссср, великая отечественная война (1941-1945), горький, ссср