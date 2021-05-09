https://ria.ru/20210509/kompensatsiya-1731611709.html

Чехия потребует от России около миллиарда крон из-за взрывов во Врбетице

Чехия потребует от России около миллиарда крон из-за взрывов во Врбетице

Чехия решила потребовать у России компенсацию в размере около миллиарда крон (около 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей) из-за взрывов во Врбетице,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T21:13

2021-05-09T21:13

2021-05-09T23:12

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Чехия решила потребовать у России компенсацию в размере около миллиарда крон (около 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей) из-за взрывов во Врбетице, заявила министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.Она отметила, что Прага собирается получить средства "в соответствии с международным правом"."Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", — подытожила Шиллерова.Ряд чешских политиков уже отметили, что шансов получить "компенсацию" у страны немного.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Также о высылке заявили Польша, Болгария и Румыния.

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html

https://ria.ru/20210506/vzryv-1731322200.html

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