В Ереване проходит митинг сторонников экс-президента Кочаряна
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Многотысячный митинг сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
К участникам митинга присоединился сам Кочарян после презентации возглавляемого им предвыборного блока "Армения".
В блок входят партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения".
Новосозданную партию "Возрождающаяся Армения" возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян.
"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена, многие ее члены оказались в тюрьме. Находится в оппозиции к действующим властям.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.