https://ria.ru/20210509/kocharyan-1731592967.html

В Ереване проходит митинг сторонников экс-президента Кочаряна

В Ереване проходит митинг сторонников экс-президента Кочаряна

Многотысячный митинг сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:40

2021-05-09T16:40

2021-05-09T16:40

дашнакцутюн

роберт кочарян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599589280_0:437:2864:2048_1920x0_80_0_0_17a1859688aabf76eb08d8f55135c7bd.jpg

ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Многотысячный митинг сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.К участникам митинга присоединился сам Кочарян после презентации возглавляемого им предвыборного блока "Армения".В блок входят партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения".Новосозданную партию "Возрождающаяся Армения" возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян."Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена, многие ее члены оказались в тюрьме. Находится в оппозиции к действующим властям.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

https://ria.ru/20210411/kocharyan-1727796397.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дашнакцутюн, роберт кочарян, ереван, армения, в мире