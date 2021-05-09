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В Китае призвали США не монополизировать права человека
В Китае призвали США не монополизировать права человека
Вашингтон используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать, но права... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T07:32
2021-05-09T07:32
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НИНДЭ (Фуцзянь, Китай), 9 мая – РИА Новости. Вашингтон используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать, но права человека не являются монополией или привилегией США, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ) Линь Сунтянь.США, указал он, заботятся лишь о своих интересах и гегемонии, а не о правах человека."США и другие западные страны не заботятся о реальных правах человека. Они больше не имеют права и должны стыдиться говорить о правах человека", - подчеркнул Линь Сунтянь.По его словам, США десятилетиями якобы "защищали права человека" в странах Азии, Африки и Латинской Америки, но никогда не предпринимали действий, чтобы помочь какой-либо стране успешно решить проблему развития."США заботятся о капитале и политике, защищают права человека богатых. Богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Состояние 50 самых богатых людей в США равно состоянию самых бедных 165 миллионов человек", - отметил он.Вместе с тем Линь Сунтянь добавил, что для сохранения своей гегемонии и обслуживания корыстных интересов Вашингтон использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать."С 1991 года США развязали войны в Персидском заливе, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, что привело к массовые жертвам среди гражданского населения и многочисленным беженцам. В то же время США под всевозможными предлогами ввели односторонние санкции против Кубы, Венесуэлы, Ирана, Сирии, Зимбабве и других стран и никогда не заботились о правах на жизнь, здоровье и существование людей в этих странах", - добавил глава КНОДЗ.Он отметил, что страны различаются историей, цивилизацией и развитием, и их развитие в области прав человека, безусловно, также будет различным."Международное сообщество должно поддерживать дух взаимного уважения, отношения друг к другу как к равным, поиска точек соприкосновения при сохранении различий и стремления к общему развитию, укреплять обмены и сотрудничество в области прав человека и содействовать общему прогрессу", - добавил Линь Сунтянь.Он подчеркнул, что международное сообщество также должно решительно выступать против двойных стандартов и политизации прав человека, а развитые страны должны эффективно выполнять свои обязательства по оказанию помощи развивающимся странам в целях развития и осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, чтобы люди всех стран могли жить мирной, счастливой и достойной жизнью.
https://ria.ru/20210507/kolonna-1731318399.html
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вашингтон, латинская америка, пекин, африка, китай, азия, оон, сша, в мире

В Китае призвали США не монополизировать права человека

07:32 09.05.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© AP Photo / Andy Wong
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НИНДЭ (Фуцзянь, Китай), 9 мая – РИА Новости. Вашингтон используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать, но права человека не являются монополией или привилегией США, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ) Линь Сунтянь.
"Права человека - это не привилегия или монополия США, а общее стремление всего человечества. Обеспечение равных прав и свобод, достойной работы, предметов первой необходимости, жилья, образования и здравоохранения для всех людей в мире, независимо от национальности, этнической принадлежности или культуры, является неотъемлемой частью международного дела в области прав человека", - заявил Линь Сунтянь на семинаре, посвященном борьбе с бедностью, развитию и правам человека в Китае.
США, указал он, заботятся лишь о своих интересах и гегемонии, а не о правах человека.
"США и другие западные страны не заботятся о реальных правах человека. Они больше не имеют права и должны стыдиться говорить о правах человека", - подчеркнул Линь Сунтянь.
По его словам, США десятилетиями якобы "защищали права человека" в странах Азии, Африки и Латинской Америки, но никогда не предпринимали действий, чтобы помочь какой-либо стране успешно решить проблему развития.
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"США заботятся о капитале и политике, защищают права человека богатых. Богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Состояние 50 самых богатых людей в США равно состоянию самых бедных 165 миллионов человек", - отметил он.
Вместе с тем Линь Сунтянь добавил, что для сохранения своей гегемонии и обслуживания корыстных интересов Вашингтон использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать.
"С 1991 года США развязали войны в Персидском заливе, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, что привело к массовые жертвам среди гражданского населения и многочисленным беженцам. В то же время США под всевозможными предлогами ввели односторонние санкции против Кубы, Венесуэлы, Ирана, Сирии, Зимбабве и других стран и никогда не заботились о правах на жизнь, здоровье и существование людей в этих странах", - добавил глава КНОДЗ.
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Он отметил, что страны различаются историей, цивилизацией и развитием, и их развитие в области прав человека, безусловно, также будет различным.
"Международное сообщество должно поддерживать дух взаимного уважения, отношения друг к другу как к равным, поиска точек соприкосновения при сохранении различий и стремления к общему развитию, укреплять обмены и сотрудничество в области прав человека и содействовать общему прогрессу", - добавил Линь Сунтянь.
Он подчеркнул, что международное сообщество также должно решительно выступать против двойных стандартов и политизации прав человека, а развитые страны должны эффективно выполнять свои обязательства по оказанию помощи развивающимся странам в целях развития и осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, чтобы люди всех стран могли жить мирной, счастливой и достойной жизнью.
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