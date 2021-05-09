https://ria.ru/20210509/kitay-1731534224.html

В Китае призвали США не монополизировать права человека

В Китае призвали США не монополизировать права человека

Вашингтон используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать, но права... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T07:32

2021-05-09T07:32

2021-05-09T07:32

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НИНДЭ (Фуцзянь, Китай), 9 мая – РИА Новости. Вашингтон используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать, но права человека не являются монополией или привилегией США, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ) Линь Сунтянь.США, указал он, заботятся лишь о своих интересах и гегемонии, а не о правах человека."США и другие западные страны не заботятся о реальных правах человека. Они больше не имеют права и должны стыдиться говорить о правах человека", - подчеркнул Линь Сунтянь.По его словам, США десятилетиями якобы "защищали права человека" в странах Азии, Африки и Латинской Америки, но никогда не предпринимали действий, чтобы помочь какой-либо стране успешно решить проблему развития."США заботятся о капитале и политике, защищают права человека богатых. Богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Состояние 50 самых богатых людей в США равно состоянию самых бедных 165 миллионов человек", - отметил он.Вместе с тем Линь Сунтянь добавил, что для сохранения своей гегемонии и обслуживания корыстных интересов Вашингтон использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать."С 1991 года США развязали войны в Персидском заливе, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, что привело к массовые жертвам среди гражданского населения и многочисленным беженцам. В то же время США под всевозможными предлогами ввели односторонние санкции против Кубы, Венесуэлы, Ирана, Сирии, Зимбабве и других стран и никогда не заботились о правах на жизнь, здоровье и существование людей в этих странах", - добавил глава КНОДЗ.Он отметил, что страны различаются историей, цивилизацией и развитием, и их развитие в области прав человека, безусловно, также будет различным."Международное сообщество должно поддерживать дух взаимного уважения, отношения друг к другу как к равным, поиска точек соприкосновения при сохранении различий и стремления к общему развитию, укреплять обмены и сотрудничество в области прав человека и содействовать общему прогрессу", - добавил Линь Сунтянь.Он подчеркнул, что международное сообщество также должно решительно выступать против двойных стандартов и политизации прав человека, а развитые страны должны эффективно выполнять свои обязательства по оказанию помощи развивающимся странам в целях развития и осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, чтобы люди всех стран могли жить мирной, счастливой и достойной жизнью.

https://ria.ru/20210507/kolonna-1731318399.html

https://ria.ru/20210422/aziya-1729354004.html

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, латинская америка, пекин, африка, китай, азия, оон, сша, в мире