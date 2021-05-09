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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/kishinev-1731559948.html
Додон возглавил шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе
Додон возглавил шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе
День Победы в Молдавии отметили акцией "Бессмертный полк", колонна участников во главе с экс-президентом Игорем Додоном прошли маршем с центральной площади... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:28
2021-05-09T13:54
день победы-2021
бессмертный полк
игорь додон
день победы
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Молдавии отметили акцией "Бессмертный полк", колонна участников во главе с экс-президентом Игорем Додоном прошли маршем с центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.Организатором акции выступил национально-координационный комитет "Победа". В акции приняли участие Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, депутаты Соцпартии, министр обороны Виктор Гайчук, а также посол России в Молдавии Олег Васнецов.Впереди колонны выдвинулись ретро-автомобили, а также небольшой оркестр. Участники колонны скандируют "Победа", в руках у многих портреты родственников, участвовавших в войне, цветы, черно-оранжевые полосатые флаги."Как можно пропустить такое событие? Это только в прошлом году все дома праздновали в интернете, но в колонне ты чувствуешь такое сродство со всеми остальными, кажется, что с нами в одном строю стоят солдаты тех времен", - заявил РИА Новости один из участников шествия Дмитрий.Участники акции прошли строем под песни военных лет с центральной площади Кишинева до мемориального комплекса "Вечность". В конце пути они возложили цветы к Вечному огню.Жительница Кишинева Ольга рассказала РИА Новости, что пришла на акцию с портретом своего дедушки. "Я пришла на акцию, потому что много моих родных погибли – три дедушки. Я считаю, что нужно помнить о них и обо всех погибших во время Великой Отечественной. Я хочу, чтобы мои дети знали об этом, чтобы рассказали потом своим детям", - сказала она."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20210509/aktsiya-1730647409.html
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Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе
"Бессмертный полк" в Кишиневе, шествие возглавил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
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бессмертный полк, игорь додон, день победы, молдавия, кишинев, в мире

Додон возглавил шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе

11:28 09.05.2021 (обновлено: 13:54 09.05.2021)
 
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Молдавии отметили акцией "Бессмертный полк", колонна участников во главе с экс-президентом Игорем Додоном прошли маршем с центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции выступил национально-координационный комитет "Победа". В акции приняли участие Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, депутаты Соцпартии, министр обороны Виктор Гайчук, а также посол России в Молдавии Олег Васнецов.
© Sputnik / Mihai CarausвАкция "Бессмертный полк" в Молдавии
Акция Бессмертный полк в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Mihai Carausв
Акция "Бессмертный полк" в Молдавии
Впереди колонны выдвинулись ретро-автомобили, а также небольшой оркестр. Участники колонны скандируют "Победа", в руках у многих портреты родственников, участвовавших в войне, цветы, черно-оранжевые полосатые флаги.
"Как можно пропустить такое событие? Это только в прошлом году все дома праздновали в интернете, но в колонне ты чувствуешь такое сродство со всеми остальными, кажется, что с нами в одном строю стоят солдаты тех времен", - заявил РИА Новости один из участников шествия Дмитрий.
Участники акции прошли строем под песни военных лет с центральной площади Кишинева до мемориального комплекса "Вечность". В конце пути они возложили цветы к Вечному огню.
"По оценкам полиции, в акции приняли участие 10-15 тысяч человек. Я считаю, что все должны хранить память о подвигах своих родителей, дедов, прадедов. Мы потомки победителей, так всегда было и будет в Молдавии, пока буду жив я и мои коллеги, мы будем сохранять праздник Дня Победы", - заявил Додон. Он добавил, что тем, кто выступает против этого праздника, стоит прийти к Вечному огню и пообщаться с ветеранами.
Жительница Кишинева Ольга рассказала РИА Новости, что пришла на акцию с портретом своего дедушки. "Я пришла на акцию, потому что много моих родных погибли – три дедушки. Я считаю, что нужно помнить о них и обо всех погибших во время Великой Отечественной. Я хочу, чтобы мои дети знали об этом, чтобы рассказали потом своим детям", - сказала она.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 01:46
Акция "Бессмертный полк"
 
День Победы-2021Бессмертный полкИгорь ДодонДень ПобедыМолдавияКишиневВ мире
 
 
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