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Российское казачество
https://ria.ru/20210509/kazaki-1730563688.html
Как казаки на Берлин ходили – история подвигов, отраженная в песне
Как казаки на Берлин ходили – история подвигов, отраженная в песне
Казачья кавалерия вместе с остальными войсками ворвалась в столицу Германии в мае 1945 года. Это было настолько впечатляюще, что буквально за один день была... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:00
2021-05-09T10:00
российское казачество
российское казачество
россия
сергей чеботарев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Казачья кавалерия вместе с остальными войсками ворвалась в столицу Германии в мае 1945 года. Это было настолько впечатляюще, что буквально за один день была создана песня "Едут, едут по Берлину наши казаки" – одно из самых известных произведений, посвященных окончанию войны.От Гражданской до Великой ОтечественнойКазаки всегда служили Родине, защищали ее. Но был период, когда им это просто не позволялось делать.До революции 1917 года казачество было сословием, то есть социальной группой с определенными правами и обязанностями, рассказал кандидат исторических наук Всеволод Веселов."Несмотря на то что в годы Гражданской войны множество казаков воевало на стороне Красной армии, в 1920-е годы им это запретили. Бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии не могли быть выходцы из "привилегированных сословий", к которым большевики отнесли и казачество. До середины 1930-х годов казаки и их дети не имели права даже добровольно вступать в вооруженные силы", – отметил он.Лишь в 1936 году ситуация в корне изменилась – ограничения были сняты. Казаков начали призывать на службу. Многие кавалерийские части стали называться казачьими. Военнослужащие в них получили особую форму.К 1943 году значение конницы на поле боя свелось к минимуму, и ее стали использовать для быстрой переброски пехоты.Слова к ней написал поэт Цезарь Солодарь, который в качестве военного корреспондента присутствовал при подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Его настолько восхитила казачья кавалерия, шествующая по Берлину, что стихи были написаны буквально за день – 9 мая 1945 года.Отдельные герои – общий подвигВ период Великой Отечественной войны многие казаки проявляли героизм."В битве под Москвой неувядаемой славой покрыл себя Герой Советского Союза танкист, кубанский казак, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, который уничтожил 52 танка противника всего лишь за два с половиной месяца ожесточенных боев, став самым результативным танкистом Красной армии в Великой Отечественной войне", – рассказал ректор Первого Казачьего университета Сергей Чеботарев.Прежде чем атаковать противника, Лавриненко внимательно изучал местность, чтобы правильно выбрать направление атаки и вид последующего маневра, активно используя преимущество Т-34 в проходимости перед немецкими танками.Еще одним примером успешного применения казачьих кавалерийских соединений стала Кущевская атака 2 августа 1942 года у станицы Кущевской Краснодарского края, добавил Андрей Бакурадзе, доктор философских наук, профессор, директор экспертно-аналитического центра казачества Первого Казачьего университета. Там отличился эскадрон донского казака капитана Константина Недорубова."Уникальность Недорубова в том, что он единственный из наших соотечественников одновременно и Герой Советского Союза за солдатские подвиги, и полный георгиевский кавалер, заслуживший четыре георгиевских креста в ходе Первой мировой войны. В октябре 1941 года К.И.Недорубов добровольцем ушел на фронт, сформировав из своих земляков кавалерийский эскадрон", – рассказал Бакурадзе.Вклад казачьих соединений, частей и подразделений в освобождение Европы от фашизма в целом и в грандиозную Берлинскую операцию в частности был весьма весомым. Многие казаки, участвовавшие в боевых операциях 1945 года, были удостоены звания Герой Советского Союза и награждены различными боевыми орденами, рассказал доктор исторических наук, профессор МГТУ им. Разумовского (Первого Казачьего университета) Алексей Кураев.Особую роль в достижении победы сыграли казаки 3-го гвардейского ордена Ленина Краснознаменного кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского."Пройдя с боями более 250 километров, разгромив элитную фашистскую дивизию "Герман Геринг" и еще три вражеские дивизии, казаки взяли в плен около 14 тысяч солдат и офицеров вермахта. Корпус овладел городом Виттенбергом и районом Ленцен, первым выйдя на реку Эльбу, где встретил войска союзников под командованием генерал-лейтенанта Гилля", – отметил он.Также 7-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала Михаила Константинова, в составе которого было много казачьих частей, занял районы Зандхаузен и Ораниенбург, подготовив тем самым удар советских войск по Берлину с севера.Этот корпус вел также бои за город Ратенов – важный транспортный центр в семидесяти километрах от Берлина, рассказал профессор. Город был взят советскими войсками 1 мая.В годы Великой Отечественной войны казаки геройски сражались во всех родах войск. 279 казаков заслужили высокое звание Герой Советского Союза. Среди них родовой уральский казак генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев, замученный фашистами в концлагере Маутхаузен; донской казак генерал армии Маркиан Попов, командовавший Брянским и 2-м Прибалтийским фронтами. Терские казаки гордятся своим земляком, адмиралом Арсением Головко, на протяжении Великой Отечественной войны бессменно командовавшим Северным флотом; а донские − конструктором-оружейником Федором Токаревым, создателем пистолета ТТ, а также самозарядных винтовок СВТ-38 и СВТ-40.
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российское казачество, россия, сергей чеботарев

Как казаки на Берлин ходили – история подвигов, отраженная в песне

10:00 09.05.2021
 
© РИА Новости / Ольга ЛандерКазаки переходят Днестр
Казаки переходят Днестр - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Ольга Ландер
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Казачья кавалерия вместе с остальными войсками ворвалась в столицу Германии в мае 1945 года. Это было настолько впечатляюще, что буквально за один день была создана песня "Едут, едут по Берлину наши казаки" – одно из самых известных произведений, посвященных окончанию войны.

От Гражданской до Великой Отечественной

Казаки всегда служили Родине, защищали ее. Но был период, когда им это просто не позволялось делать.
До революции 1917 года казачество было сословием, то есть социальной группой с определенными правами и обязанностями, рассказал кандидат исторических наук Всеволод Веселов.
"Несмотря на то что в годы Гражданской войны множество казаков воевало на стороне Красной армии, в 1920-е годы им это запретили. Бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии не могли быть выходцы из "привилегированных сословий", к которым большевики отнесли и казачество. До середины 1930-х годов казаки и их дети не имели права даже добровольно вступать в вооруженные силы", – отметил он.
© РИА Новости / Марк РедькинКазаки I Украинского фронта поят своих коней в реке Эльбе
Казаки I Украинского фронта поят своих коней в реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Марк Редькин
Казаки I Украинского фронта поят своих коней в реке Эльбе. Архивное фото
Лишь в 1936 году ситуация в корне изменилась – ограничения были сняты. Казаков начали призывать на службу. Многие кавалерийские части стали называться казачьими. Военнослужащие в них получили особую форму.
К 1943 году значение конницы на поле боя свелось к минимуму, и ее стали использовать для быстрой переброски пехоты.

"Казачьи конные части продолжали существовать на завершающем этапе ВОВ и вступили в Европу. Особая казачья форма, безусловно, производила эффект как на впечатлительных европейцев, так и на корреспондентов советских газет. Благодаря такому колориту возникла знаменитая песня "Едут, едут по Берлину наши казаки"", – заключил Всеволод Веселов.

Слова к ней написал поэт Цезарь Солодарь, который в качестве военного корреспондента присутствовал при подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Его настолько восхитила казачья кавалерия, шествующая по Берлину, что стихи были написаны буквально за день – 9 мая 1945 года.

Отдельные герои – общий подвиг

В период Великой Отечественной войны многие казаки проявляли героизм.
"В битве под Москвой неувядаемой славой покрыл себя Герой Советского Союза танкист, кубанский казак, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, который уничтожил 52 танка противника всего лишь за два с половиной месяца ожесточенных боев, став самым результативным танкистом Красной армии в Великой Отечественной войне", – рассказал ректор Первого Казачьего университета Сергей Чеботарев.
Прежде чем атаковать противника, Лавриненко внимательно изучал местность, чтобы правильно выбрать направление атаки и вид последующего маневра, активно используя преимущество Т-34 в проходимости перед немецкими танками.
"Сложно даже составить прогноз о том, сколько бы танков противника уничтожил Дмитрий Лавриненко к концу войны, если бы не погиб 18 декабря 1941 года от осколка мины", – отметил Чеботарев.
Еще одним примером успешного применения казачьих кавалерийских соединений стала Кущевская атака 2 августа 1942 года у станицы Кущевской Краснодарского края, добавил Андрей Бакурадзе, доктор философских наук, профессор, директор экспертно-аналитического центра казачества Первого Казачьего университета. Там отличился эскадрон донского казака капитана Константина Недорубова.
"Уникальность Недорубова в том, что он единственный из наших соотечественников одновременно и Герой Советского Союза за солдатские подвиги, и полный георгиевский кавалер, заслуживший четыре георгиевских креста в ходе Первой мировой войны. В октябре 1941 года К.И.Недорубов добровольцем ушел на фронт, сформировав из своих земляков кавалерийский эскадрон", – рассказал Бакурадзе.
Участники театрализованного представления на территории этнографического комплекса Атамань - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Вклад казачьих соединений, частей и подразделений в освобождение Европы от фашизма в целом и в грандиозную Берлинскую операцию в частности был весьма весомым. Многие казаки, участвовавшие в боевых операциях 1945 года, были удостоены звания Герой Советского Союза и награждены различными боевыми орденами, рассказал доктор исторических наук, профессор МГТУ им. Разумовского (Первого Казачьего университета) Алексей Кураев.
Особую роль в достижении победы сыграли казаки 3-го гвардейского ордена Ленина Краснознаменного кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского.
© РИА Новости / Петр БернштейнМитинг, посвященный встречи на Эльбе 4 мая 1945 года гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Николая Осликовского с войсками 13-го американского пехотно-танкового корпуса во главе с генералом Гиллем
Митинг, посвященный встречи на Эльбе 4 мая 1945 года гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Николая Осликовского с войсками 13-го американского пехотно-танкового корпуса во главе с генералом Гиллем - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Петр Бернштейн
Митинг, посвященный встречи на Эльбе 4 мая 1945 года гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Николая Осликовского с войсками 13-го американского пехотно-танкового корпуса во главе с генералом Гиллем. Архивное фото
"Пройдя с боями более 250 километров, разгромив элитную фашистскую дивизию "Герман Геринг" и еще три вражеские дивизии, казаки взяли в плен около 14 тысяч солдат и офицеров вермахта. Корпус овладел городом Виттенбергом и районом Ленцен, первым выйдя на реку Эльбу, где встретил войска союзников под командованием генерал-лейтенанта Гилля", – отметил он.
Также 7-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала Михаила Константинова, в составе которого было много казачьих частей, занял районы Зандхаузен и Ораниенбург, подготовив тем самым удар советских войск по Берлину с севера.
"Благодаря им из концлагерей были освобождены порядка 35 тысяч военнопленных", – подчеркнул Алексей Кураев.
Этот корпус вел также бои за город Ратенов – важный транспортный центр в семидесяти километрах от Берлина, рассказал профессор. Город был взят советскими войсками 1 мая.
В годы Великой Отечественной войны казаки геройски сражались во всех родах войск. 279 казаков заслужили высокое звание Герой Советского Союза. Среди них родовой уральский казак генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев, замученный фашистами в концлагере Маутхаузен; донской казак генерал армии Маркиан Попов, командовавший Брянским и 2-м Прибалтийским фронтами. Терские казаки гордятся своим земляком, адмиралом Арсением Головко, на протяжении Великой Отечественной войны бессменно командовавшим Северным флотом; а донские − конструктором-оружейником Федором Токаревым, создателем пистолета ТТ, а также самозарядных винтовок СВТ-38 и СВТ-40.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияСергей Чеботарев
 
 
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