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На Камчатке проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"

На Камчатке проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"

В России началась акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате — первым регионом стал Камчатский край. РИА Новости, 09.05.2021

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россия

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. В России началась акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате — первым регионом стал Камчатский край.Трансляция виртуального шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени. Ее можно смотреть на сайте "Бессмертного полка", на ресурсе "Банк Памяти" и в социальных сетях.Впервые шествие "Бессмертного полка" в онлайн-формате состоялось в прошлом году. Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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