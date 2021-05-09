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На Камчатке проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"
На Камчатке проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"
В России началась акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате — первым регионом стал Камчатский край. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:15
2021-05-09T08:15
2021-05-09T09:33
день победы-2021
россия
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. В России началась акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате — первым регионом стал Камчатский край.Трансляция виртуального шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени. Ее можно смотреть на сайте "Бессмертного полка", на ресурсе "Банк Памяти" и в социальных сетях.Впервые шествие "Бессмертного полка" в онлайн-формате состоялось в прошлом году. Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
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Торжественное прохождение войск на Камчатке
На центральной площади в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный марш войск.
В нем приняли участие более одной тысячи военнослужащих. Аккомпанировал сводный оркестр войск Петропавловск-Камчатского гарнизона.
Парадные расчеты Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота дополнили подразделения силовых ведомств региона, а также юнармейцы.
2021-05-09T08:15
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