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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
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Приморский телеканал извинился перед ветераном за прерванное интервью
Приморский телеканал извинился перед ветераном за прерванное интервью
Приморский телевизионный канал "ОТВ-Прим" извинился перед телезрителями и ветераном, интервью с которым в прямом эфире прервала местная ведущая, чтобы подойти к РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:14
2021-05-09T13:17
день победы-2021
день победы
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Приморский телевизионный канал "ОТВ-Прим" извинился перед телезрителями и ветераном, интервью с которым в прямом эфире прервала местная ведущая, чтобы подойти к губернатору Приморского края.В соцсетях распространилось видео интервью ведущей ОТВ с ветераном Великой Отечественной войны Гарольдом Кузнецовым во время парада Победы во Владивостоке. На нем девушка спрашивает Кузнецова, почему так важно передавать детям память о победе в Великой Отечественной войне, и тот начинает отвечать. Ветеран не успевает закончить свою мысль, но ведущая его прерывает, говоря, что подходит губернатор. Глава Приморья Олег Кожемяко поздравляет Кузнецова и жмет ему руку. Видео вызвало негативную реакцию в комментариях, пользователи отмечали, что ведущая могла бы дать ветерану договорить."В ответ на многочисленные оскорбления ведущей и коллектива ОТВ хотим пояснить следующее: работа в прямом эфире — это очень сложный и часто непредсказуемый процесс. Те из коллег, кто работал на прямых трансляциях, это прекрасно знают. Во время общения с ветераном Великой Отечественной войны, участником Парада Победы 1945 года, всеми уважаемым Гарольдом Григорьевичем Кузнецовым произошел как раз один из таких моментов", — сообщает телеканал в своем аккаунте в Instagram.Отмечается, что во время интервью в сторону ветерана шел губернатор, чтобы поздравить его с Днем Победы и пожать ему руку.
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день победы, приморский край, общество

Приморский телеканал извинился перед ветераном за прерванное интервью

12:14 09.05.2021 (обновлено: 13:17 09.05.2021)
 
© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Fotolia / zhu difeng
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Приморский телевизионный канал "ОТВ-Прим" извинился перед телезрителями и ветераном, интервью с которым в прямом эфире прервала местная ведущая, чтобы подойти к губернатору Приморского края.
В соцсетях распространилось видео интервью ведущей ОТВ с ветераном Великой Отечественной войны Гарольдом Кузнецовым во время парада Победы во Владивостоке. На нем девушка спрашивает Кузнецова, почему так важно передавать детям память о победе в Великой Отечественной войне, и тот начинает отвечать. Ветеран не успевает закончить свою мысль, но ведущая его прерывает, говоря, что подходит губернатор. Глава Приморья Олег Кожемяко поздравляет Кузнецова и жмет ему руку. Видео вызвало негативную реакцию в комментариях, пользователи отмечали, что ведущая могла бы дать ветерану договорить.
"В ответ на многочисленные оскорбления ведущей и коллектива ОТВ хотим пояснить следующее: работа в прямом эфире — это очень сложный и часто непредсказуемый процесс. Те из коллег, кто работал на прямых трансляциях, это прекрасно знают. Во время общения с ветераном Великой Отечественной войны, участником Парада Победы 1945 года, всеми уважаемым Гарольдом Григорьевичем Кузнецовым произошел как раз один из таких моментов", — сообщает телеканал в своем аккаунте в Instagram.
Отмечается, что во время интервью в сторону ветерана шел губернатор, чтобы поздравить его с Днем Победы и пожать ему руку.

"Ведущей пришлось прервать разговор на непродолжительное время, далее интервью было возобновлено. Мы приносим извинения Гарольду Григорьевичу и всем ветеранами и телезрителям, если оскорбили их чувства. Надеемся, этот инцидент не испортит праздник", — отмечает телеканал.

Екатерина Коблова - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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