https://ria.ru/20210509/intervyu-1731565381.html

Приморский телеканал извинился перед ветераном за прерванное интервью

Приморский телеканал извинился перед ветераном за прерванное интервью

Приморский телевизионный канал "ОТВ-Прим" извинился перед телезрителями и ветераном, интервью с которым в прямом эфире прервала местная ведущая, чтобы подойти к РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:14

2021-05-09T12:14

2021-05-09T13:17

день победы-2021

день победы

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Приморский телевизионный канал "ОТВ-Прим" извинился перед телезрителями и ветераном, интервью с которым в прямом эфире прервала местная ведущая, чтобы подойти к губернатору Приморского края.В соцсетях распространилось видео интервью ведущей ОТВ с ветераном Великой Отечественной войны Гарольдом Кузнецовым во время парада Победы во Владивостоке. На нем девушка спрашивает Кузнецова, почему так важно передавать детям память о победе в Великой Отечественной войне, и тот начинает отвечать. Ветеран не успевает закончить свою мысль, но ведущая его прерывает, говоря, что подходит губернатор. Глава Приморья Олег Кожемяко поздравляет Кузнецова и жмет ему руку. Видео вызвало негативную реакцию в комментариях, пользователи отмечали, что ведущая могла бы дать ветерану договорить."В ответ на многочисленные оскорбления ведущей и коллектива ОТВ хотим пояснить следующее: работа в прямом эфире — это очень сложный и часто непредсказуемый процесс. Те из коллег, кто работал на прямых трансляциях, это прекрасно знают. Во время общения с ветераном Великой Отечественной войны, участником Парада Победы 1945 года, всеми уважаемым Гарольдом Григорьевичем Кузнецовым произошел как раз один из таких моментов", — сообщает телеканал в своем аккаунте в Instagram.Отмечается, что во время интервью в сторону ветерана шел губернатор, чтобы поздравить его с Днем Победы и пожать ему руку.

https://ria.ru/20210224/veteran-1598731612.html

приморский край

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день победы, приморский край, общество