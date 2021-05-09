https://ria.ru/20210509/gruziya-1731592624.html

В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить связи с Россией

В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить связи с Россией

Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори, откуда был родом Иосиф Сталин, потребовали вернуть памятник ему и наладить... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:39

2021-05-09T16:39

2021-05-09T16:39

россия

гори

иосиф сталин (джугашвили)

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори, откуда был родом Иосиф Сталин, потребовали вернуть памятник ему и наладить отношения с Россией, кадры транслировали грузинские телекомпании.Сталин родился в Гори в 1879 году, там же расположен его дом-музей. После установления независимости Грузии в начале 90-х годов в стране демонтировали множество памятников Сталину. Его сторонники много раз пытались вернуть скульптуры на прежние места. Неизвестные не раз повреждали их, а власти - демонтировали. Главный памятник Сталину был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори, перед зданием городской администрации.По данным телекомпании "Рустави 2", перед домом-музеем Сталина в Гори собрались граждане, которые принесли с собой его портреты, а на их медицинских масках и майках были надписи "СССР". Собравшиеся поздравили друг друга с Днем Победы над фашизмом и заявили, что победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина.Участница собрания сообщила в эфире телекомпании "Формула", что принесла с собой флаги Грузии и России, "так как именно эти два народа вместе сумели победить фашизм".В Грузии 9 мая является выходным днем. В стране действует "Хартия свободы", которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий. МВД Грузии пока не сообщало о правонарушениях в Гори, где была использована советская символика.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными. РФ заявляла, что выступает за улучшение отношений с Грузией, но будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства страны в отношении Москвы.

https://ria.ru/20210508/stalin-1731486043.html

https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html

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гори

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гори, иосиф сталин (джугашвили), грузия, в мире