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В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить связи с Россией
В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить связи с Россией
Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори, откуда был родом Иосиф Сталин, потребовали вернуть памятник ему и наладить... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:39
2021-05-09T16:39
россия
гори
иосиф сталин (джугашвили)
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори, откуда был родом Иосиф Сталин, потребовали вернуть памятник ему и наладить отношения с Россией, кадры транслировали грузинские телекомпании.Сталин родился в Гори в 1879 году, там же расположен его дом-музей. После установления независимости Грузии в начале 90-х годов в стране демонтировали множество памятников Сталину. Его сторонники много раз пытались вернуть скульптуры на прежние места. Неизвестные не раз повреждали их, а власти - демонтировали. Главный памятник Сталину был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори, перед зданием городской администрации.По данным телекомпании "Рустави 2", перед домом-музеем Сталина в Гори собрались граждане, которые принесли с собой его портреты, а на их медицинских масках и майках были надписи "СССР". Собравшиеся поздравили друг друга с Днем Победы над фашизмом и заявили, что победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина.Участница собрания сообщила в эфире телекомпании "Формула", что принесла с собой флаги Грузии и России, "так как именно эти два народа вместе сумели победить фашизм".В Грузии 9 мая является выходным днем. В стране действует "Хартия свободы", которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий. МВД Грузии пока не сообщало о правонарушениях в Гори, где была использована советская символика.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными. РФ заявляла, что выступает за улучшение отношений с Грузией, но будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства страны в отношении Москвы.
https://ria.ru/20210508/stalin-1731486043.html
https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html
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россия, гори, иосиф сталин (джугашвили), грузия, в мире

В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить связи с Россией

16:39 09.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПамятник Иосифу Сталину на центральной площади города Гори
Памятник Иосифу Сталину на центральной площади города Гори - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори, откуда был родом Иосиф Сталин, потребовали вернуть памятник ему и наладить отношения с Россией, кадры транслировали грузинские телекомпании.
Сталин родился в Гори в 1879 году, там же расположен его дом-музей. После установления независимости Грузии в начале 90-х годов в стране демонтировали множество памятников Сталину. Его сторонники много раз пытались вернуть скульптуры на прежние места. Неизвестные не раз повреждали их, а власти - демонтировали. Главный памятник Сталину был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори, перед зданием городской администрации.
По данным телекомпании "Рустави 2", перед домом-музеем Сталина в Гори собрались граждане, которые принесли с собой его портреты, а на их медицинских масках и майках были надписи "СССР". Собравшиеся поздравили друг друга с Днем Победы над фашизмом и заявили, что победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина.

"Сталин был богом коммунистов. Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно... СССР был раем, который создал Сталин, в то время арестовывали людей за безделье, а все потому, что всегда были рабочие места... Нам надо перенаправить политическую стрелу в направлении России и наладить отношения", - заявил один из организаторов мероприятия.

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Участница собрания сообщила в эфире телекомпании "Формула", что принесла с собой флаги Грузии и России, "так как именно эти два народа вместе сумели победить фашизм".
В Грузии 9 мая является выходным днем. В стране действует "Хартия свободы", которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий. МВД Грузии пока не сообщало о правонарушениях в Гори, где была использована советская символика.
Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными. РФ заявляла, что выступает за улучшение отношений с Грузией, но будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства страны в отношении Москвы.
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РоссияГориИосиф Сталин (Джугашвили)ГрузияВ мире
 
 
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