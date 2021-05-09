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Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая
Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая
Восторг, который вызывают у россиян первые майские грозы, имеет научное объяснение, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T04:10
2021-05-09T04:10
александр карабиненко
россия
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гроза
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Восторг, который вызывают у россиян первые майские грозы, имеет научное объяснение, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.Люди радостно встречают майские грозы и обильные весенние дожди, поскольку они делают воздух более здоровым, считает врач. После грозы в воздухе становится больше озона, и это дает людям желанное ощущение свежести после зимы, объяснил он.После грозы, отметил пульмонолог, человек ощущает себя лучше как раз потому, что озон в воздухе присутствует, но в незначительном количестве и при этом быстро растворяется в воздушном потоке. Также грозы очищают воздух от пыли и других примесей, добавил он."Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее", — уточнил Карабиненко.Точно для этого же врачи рекомендуют людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях, заключил Карабиненко.
https://ria.ru/20200704/1573877739.html
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александр карабиненко, россия, погода, гроза, здоровье, общество

Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

04:10 09.05.2021
 
© Depositphotos / kozorogДевушка любуется разгулом стихии
Девушка любуется разгулом стихии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Depositphotos / kozorog
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Восторг, который вызывают у россиян первые майские грозы, имеет научное объяснение, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Люди радостно встречают майские грозы и обильные весенние дожди, поскольку они делают воздух более здоровым, считает врач. После грозы в воздухе становится больше озона, и это дает людям желанное ощущение свежести после зимы, объяснил он.
"Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух. Слишком много озона, конечно, организму не нужно, поскольку он действенен только в небольших концентрациях", — пояснил Карабиненко.
После грозы, отметил пульмонолог, человек ощущает себя лучше как раз потому, что озон в воздухе присутствует, но в незначительном количестве и при этом быстро растворяется в воздушном потоке. Также грозы очищают воздух от пыли и других примесей, добавил он.
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"Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее", — уточнил Карабиненко.
Точно для этого же врачи рекомендуют людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях, заключил Карабиненко.
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