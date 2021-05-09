https://ria.ru/20210509/groza-1731524642.html

Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

Восторг, который вызывают у россиян первые майские грозы, имеет научное объяснение, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T04:10

2021-05-09T04:10

2021-05-09T04:10

александр карабиненко

россия

погода

гроза

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730183849_0:111:2730:1647_1920x0_80_0_0_833e26225cd17a77d19518f5f3417ba8.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Восторг, который вызывают у россиян первые майские грозы, имеет научное объяснение, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.Люди радостно встречают майские грозы и обильные весенние дожди, поскольку они делают воздух более здоровым, считает врач. После грозы в воздухе становится больше озона, и это дает людям желанное ощущение свежести после зимы, объяснил он.После грозы, отметил пульмонолог, человек ощущает себя лучше как раз потому, что озон в воздухе присутствует, но в незначительном количестве и при этом быстро растворяется в воздушном потоке. Также грозы очищают воздух от пыли и других примесей, добавил он."Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее", — уточнил Карабиненко.Точно для этого же врачи рекомендуют людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях, заключил Карабиненко.

https://ria.ru/20200704/1573877739.html

https://ria.ru/20210507/zhara-1731395871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карабиненко, россия, погода, гроза, здоровье, общество