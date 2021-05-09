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Во Франции установили мемориальную доску советскому партизану Ткаченко
Во Франции установили мемориальную доску советскому партизану Ткаченко
На воинском некрополе Обурден недалеко от французского Лилля установили мемориальную доску одному из наиболее ярких советских партизанских командиров во Франции РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:25
2021-05-09T15:25
день победы-2021
россия
франция
в мире
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ОБУРДЕН (Франция), 9 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. На воинском некрополе Обурден недалеко от французского Лилля установили мемориальную доску одному из наиболее ярких советских партизанских командиров во Франции Александру Ткаченко, который был захоронен как неизвестный солдат, передаёт корреспондент РИА Новости.Ткаченко во время Великой Отечественной войны был одним из наиболее видных командиров советского партизанского батальона им.Сталина, действовавшего в департаменте Па-де-Кале под командованием Героя Советского Союза Василия Порика. Однако похоронен он был на воинском некрополе как неизвестный советский солдат.В этот же день во французском Эрсен-Купиньи установили мемориальную доску связному советского партизанского отряда Роберу Пекару, погибшему в одном бою с Ткаченко.Инициатива установления мемориальных досок принадлежит ассоциации Memoire Russe."Французский историк издал несколько документов, один из которых рассказывал историю гибели Александра Ткаченко - где он погиб и где похоронен. Он похоронен как неизвестный солдат на некрополе Обурден. Я стал искать в архиве и нашёл большую папку с перепиской матери Ткаченко с французскими властями по поводу поиска этой могилы. Ее нашли в 1965 году, и с 1965 года никто ничего не сделал для того, чтобы написать его фамилию на могиле. Меня это очень удивило", - рассказал агентству президент ассоциации, историк-исследователь Сергей Дыбов.По его словам, Ткаченко очень много упоминается в документах по советским партизанам во Франции, потому что он был одним из ведущих командиров партизанских отрядов."И почему-то он оказался забыт и похоронен как неизвестный. Поэтому и возникла идея установить ему мемориальную доску, чтобы было видно, какой это был человек", - отметил собеседник.Говоря о Робере Пекаре, историк рассказал, что он погиб в возрасте 18 лет и после гибели его не хотели признавать участником боевых действий.В ходе торжественной церемонии Сергей Дыбов был награждён медалью Минобороны России за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализации важных общественных проектов историко-патриотической направленности.Также в воскресенье посольство России во Франции установило на воинском некрополе Обурден мемориал российским и советским воинам, погибшим за Францию и за родину в годы Первой и Второй мировых войн.В церемонии участвовали атташе по культурному сотрудничеству посольства России Наталья Ханцевич, сотрудники посольства, офицеры военного атташата, директор РНКЦ в Париже Константин Волков, сотрудники представительства России в ЮНЕСКО и местной мэрии.
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россия, франция, в мире

Во Франции установили мемориальную доску советскому партизану Ткаченко

15:25 09.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Пасечник / Перейти в фотобанкВид Парижа
Вид Парижа - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Павел Пасечник
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Читать ria.ru в
ОБУРДЕН (Франция), 9 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. На воинском некрополе Обурден недалеко от французского Лилля установили мемориальную доску одному из наиболее ярких советских партизанских командиров во Франции Александру Ткаченко, который был захоронен как неизвестный солдат, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ткаченко во время Великой Отечественной войны был одним из наиболее видных командиров советского партизанского батальона им.Сталина, действовавшего в департаменте Па-де-Кале под командованием Героя Советского Союза Василия Порика. Однако похоронен он был на воинском некрополе как неизвестный советский солдат.
В этот же день во французском Эрсен-Купиньи установили мемориальную доску связному советского партизанского отряда Роберу Пекару, погибшему в одном бою с Ткаченко.
Инициатива установления мемориальных досок принадлежит ассоциации Memoire Russe.
Знамя Победы на горе Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 14:25День Победы-2021
Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри
"Французский историк издал несколько документов, один из которых рассказывал историю гибели Александра Ткаченко - где он погиб и где похоронен. Он похоронен как неизвестный солдат на некрополе Обурден. Я стал искать в архиве и нашёл большую папку с перепиской матери Ткаченко с французскими властями по поводу поиска этой могилы. Ее нашли в 1965 году, и с 1965 года никто ничего не сделал для того, чтобы написать его фамилию на могиле. Меня это очень удивило", - рассказал агентству президент ассоциации, историк-исследователь Сергей Дыбов.
По его словам, Ткаченко очень много упоминается в документах по советским партизанам во Франции, потому что он был одним из ведущих командиров партизанских отрядов.
"И почему-то он оказался забыт и похоронен как неизвестный. Поэтому и возникла идея установить ему мемориальную доску, чтобы было видно, какой это был человек", - отметил собеседник.
Говоря о Робере Пекаре, историк рассказал, что он погиб в возрасте 18 лет и после гибели его не хотели признавать участником боевых действий.

"Девятнадцать лет понадобилось (больше, чем он жил на свете), чтобы его признали служившим в армии один день - в день его гибели. Два человека, которые вместе погибли, оказались забыты, и их матери вдвоём бились за память о своих сыновьях. Поэтому мы решили установить две мемориальные таблички", - отметил Дыбов.

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 14:56День Победы-2021
В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны
В ходе торжественной церемонии Сергей Дыбов был награждён медалью Минобороны России за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализации важных общественных проектов историко-патриотической направленности.
Также в воскресенье посольство России во Франции установило на воинском некрополе Обурден мемориал российским и советским воинам, погибшим за Францию и за родину в годы Первой и Второй мировых войн.
В церемонии участвовали атташе по культурному сотрудничеству посольства России Наталья Ханцевич, сотрудники посольства, офицеры военного атташата, директор РНКЦ в Париже Константин Волков, сотрудники представительства России в ЮНЕСКО и местной мэрии.
"Главный праздник". В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

Девушка-курсантка перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

Военнослужащие роты Военной академии РВСН на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

Знаменная группа на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

Бронеавтомобили Тайфун-ВДВ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи пролетает над Красной площадью во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
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