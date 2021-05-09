https://ria.ru/20210509/frantsiya-1731584414.html

Во Франции установили мемориальную доску советскому партизану Ткаченко

Во Франции установили мемориальную доску советскому партизану Ткаченко

На воинском некрополе Обурден недалеко от французского Лилля установили мемориальную доску одному из наиболее ярких советских партизанских командиров во Франции РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:25

2021-05-09T15:25

2021-05-09T15:25

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ОБУРДЕН (Франция), 9 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. На воинском некрополе Обурден недалеко от французского Лилля установили мемориальную доску одному из наиболее ярких советских партизанских командиров во Франции Александру Ткаченко, который был захоронен как неизвестный солдат, передаёт корреспондент РИА Новости.Ткаченко во время Великой Отечественной войны был одним из наиболее видных командиров советского партизанского батальона им.Сталина, действовавшего в департаменте Па-де-Кале под командованием Героя Советского Союза Василия Порика. Однако похоронен он был на воинском некрополе как неизвестный советский солдат.В этот же день во французском Эрсен-Купиньи установили мемориальную доску связному советского партизанского отряда Роберу Пекару, погибшему в одном бою с Ткаченко.Инициатива установления мемориальных досок принадлежит ассоциации Memoire Russe."Французский историк издал несколько документов, один из которых рассказывал историю гибели Александра Ткаченко - где он погиб и где похоронен. Он похоронен как неизвестный солдат на некрополе Обурден. Я стал искать в архиве и нашёл большую папку с перепиской матери Ткаченко с французскими властями по поводу поиска этой могилы. Ее нашли в 1965 году, и с 1965 года никто ничего не сделал для того, чтобы написать его фамилию на могиле. Меня это очень удивило", - рассказал агентству президент ассоциации, историк-исследователь Сергей Дыбов.По его словам, Ткаченко очень много упоминается в документах по советским партизанам во Франции, потому что он был одним из ведущих командиров партизанских отрядов."И почему-то он оказался забыт и похоронен как неизвестный. Поэтому и возникла идея установить ему мемориальную доску, чтобы было видно, какой это был человек", - отметил собеседник.Говоря о Робере Пекаре, историк рассказал, что он погиб в возрасте 18 лет и после гибели его не хотели признавать участником боевых действий.В ходе торжественной церемонии Сергей Дыбов был награждён медалью Минобороны России за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализации важных общественных проектов историко-патриотической направленности.Также в воскресенье посольство России во Франции установило на воинском некрополе Обурден мемориал российским и советским воинам, погибшим за Францию и за родину в годы Первой и Второй мировых войн.В церемонии участвовали атташе по культурному сотрудничеству посольства России Наталья Ханцевич, сотрудники посольства, офицеры военного атташата, директор РНКЦ в Париже Константин Волков, сотрудники представительства России в ЮНЕСКО и местной мэрии.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731577416.html

https://ria.ru/20210509/london-1731580667.html

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