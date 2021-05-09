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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/estoniya-1731579371.html
Жители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам
Жители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам
Жители Эстонии в воскресенье несут цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине, известному как "Бронзовый солдат", и другим памятникам советским воинам,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:43
2021-05-09T14:49
день победы-2021
александр петров (посол)
андрей гончар
эстония
европа
таллин
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Жители Эстонии в воскресенье несут цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине, известному как "Бронзовый солдат", и другим памятникам советским воинам, несмотря ограничения, введенные в стране для предотвращения распространения коронавируса.Посол России Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Днем Победы. "Девятого мая мы отдаем дань подвигу советского народа, жителям всех союзных республик – в том числе Эстонской ССР – стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, приближая День Победы. Мы склоняем голову перед стойкостью и героизмом миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, которые отдали жизнь за свободу будущих поколений. Мы храним светлую память о всех, кто не вернулся с войны", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте посольства.Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по десять человек. Группы не должны пересекаться между собой.Цветы у подножия "Бронзового солдата" начали появляться еще в субботу. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако число желающих возложить цветы к его подножию продолжает увеличиваться. "Бронзовый солдат" уже буквально утопает в цветах.Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более, чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. После возложения цветов они, как правило, сразу уходят, не собираясь у памятника. На кладбище дежурят сотрудники полиции, а также волонтеры, которые помогают собравшимся соблюдать дистанцию и не нарушать действующие ограничения.Ранее организатор шествия "Бессмертный полк" Андрей Гончаров сообщил, что акция не состоится из-за коронавирусных ограничений, поскольку организовать колонну в предложенном властями формате невозможно. Он подчеркнул, что в отказе от шествия нет идеологических причин - все из-за коронавирусных ограничений.В субботу капелланы Сил обороны от имени правительства и в память о всех погибших во Второй мировой войне возложили венки на могилы немецких солдат, памятникам жертвам Второй мировой войны и памятнику жертвам нацизма на Еврейском кладбище.В республике официально День победы не празднуют, он не отмечен в календаре важных государственных дат и праздников. Девятого мая в Эстонии отмечают День Европы и День матери.
https://ria.ru/20210509/odessa-1731577954.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731576390.html
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александр петров (посол), андрей гончар, эстония, европа, таллин, в мире

Жители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам

14:43 09.05.2021 (обновлено: 14:49 09.05.2021)
 
© Фото : @sputnikmeedia/TelegramВ почетном карауле один человек у "Бронзового солдата" в Таллине
В почетном карауле один человек у Бронзового солдата в Таллине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : @sputnikmeedia/Telegram
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Жители Эстонии в воскресенье несут цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине, известному как "Бронзовый солдат", и другим памятникам советским воинам, несмотря ограничения, введенные в стране для предотвращения распространения коронавируса.
Посол России Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Днем Победы. "Девятого мая мы отдаем дань подвигу советского народа, жителям всех союзных республик – в том числе Эстонской ССР – стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, приближая День Победы. Мы склоняем голову перед стойкостью и героизмом миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, которые отдали жизнь за свободу будущих поколений. Мы храним светлую память о всех, кто не вернулся с войны", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте посольства.
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Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по десять человек. Группы не должны пересекаться между собой.
Цветы у подножия "Бронзового солдата" начали появляться еще в субботу. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако число желающих возложить цветы к его подножию продолжает увеличиваться. "Бронзовый солдат" уже буквально утопает в цветах.
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Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более, чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. После возложения цветов они, как правило, сразу уходят, не собираясь у памятника. На кладбище дежурят сотрудники полиции, а также волонтеры, которые помогают собравшимся соблюдать дистанцию и не нарушать действующие ограничения.
Ранее организатор шествия "Бессмертный полк" Андрей Гончаров сообщил, что акция не состоится из-за коронавирусных ограничений, поскольку организовать колонну в предложенном властями формате невозможно. Он подчеркнул, что в отказе от шествия нет идеологических причин - все из-за коронавирусных ограничений.
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В субботу капелланы Сил обороны от имени правительства и в память о всех погибших во Второй мировой войне возложили венки на могилы немецких солдат, памятникам жертвам Второй мировой войны и памятнику жертвам нацизма на Еврейском кладбище.
В республике официально День победы не празднуют, он не отмечен в календаре важных государственных дат и праздников. Девятого мая в Эстонии отмечают День Европы и День матери.
 
День Победы-2021Александр Петров (посол)Андрей ГончарЭстонияЕвропаТаллинВ мире
 
 
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