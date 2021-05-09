https://ria.ru/20210509/draka-1731585807.html

В Благовещенске произошла массовая драка, погиб человек

В Благовещенске произошла массовая драка, погиб человек

В массовой драке в Благовещенске пострадали несколько человек, один из них умер в больнице, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:37

2021-05-09T15:37

2021-05-09T16:18

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая — РИА Новости. В массовой драке в Благовещенске пострадали несколько человек, один из них умер в больнице, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области.По данным следствия, инцидент произошел минувшей ночью в районе пересечения Амурской и Театральной улиц. Двоих участников драки задержали, против них возбудили уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.Следователи устанавливают все обстоятельства драки.

https://ria.ru/20210324/draka-1602631800.html

амурская область

благовещенск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия