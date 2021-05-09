https://ria.ru/20210509/draka-1731585807.html
В Благовещенске произошла массовая драка, погиб человек
В Благовещенске произошла массовая драка, погиб человек
В массовой драке в Благовещенске пострадали несколько человек, один из них умер в больнице, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:37
2021-05-09T15:37
2021-05-09T16:18
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая — РИА Новости. В массовой драке в Благовещенске пострадали несколько человек, один из них умер в больнице, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области.По данным следствия, инцидент произошел минувшей ночью в районе пересечения Амурской и Театральной улиц. Двоих участников драки задержали, против них возбудили уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.Следователи устанавливают все обстоятельства драки.
https://ria.ru/20210324/draka-1602631800.html
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия