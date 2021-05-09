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В Москве и Подмосковье выпало рекордное количество осадков
В Москве и Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Рекордное за майские сутки количество осадков - 40 миллиметров, 78% месячной нормы - выпало в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:34
2021-05-09T08:50
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рекордное за майские сутки количество осадков - 40 миллиметров, 78% месячной нормы - выпало в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За последние сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 40 миллиметров осадков, что составляет 78% месячной нормы. Это абсолютный рекорд для всего мая. Был побит прежний максимум не только для 8 мая, который был установлен в 2017 году, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметров, но и абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года, когда пролилось 39 миллиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, на Балчуге выпало 42 миллиметра осадков, а в окрестностях столицы, подмосковной Немчиновке, вылилось больше нормы всего месяца - 53 миллиметра.
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центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и Подмосковье выпало рекордное количество осадков

08:34 09.05.2021 (обновлено: 08:50 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рекордное за майские сутки количество осадков - 40 миллиметров, 78% месячной нормы - выпало в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За последние сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 40 миллиметров осадков, что составляет 78% месячной нормы. Это абсолютный рекорд для всего мая. Был побит прежний максимум не только для 8 мая, который был установлен в 2017 году, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметров, но и абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года, когда пролилось 39 миллиметров", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, на Балчуге выпало 42 миллиметра осадков, а в окрестностях столицы, подмосковной Немчиновке, вылилось больше нормы всего месяца - 53 миллиметра.
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