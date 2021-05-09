https://ria.ru/20210509/dozhd-1731537073.html

В Москве и Подмосковье выпало рекордное количество осадков

В Москве и Подмосковье выпало рекордное количество осадков

Рекордное за майские сутки количество осадков - 40 миллиметров, 78% месячной нормы - выпало в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:34

2021-05-09T08:34

2021-05-09T08:50

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рекордное за майские сутки количество осадков - 40 миллиметров, 78% месячной нормы - выпало в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За последние сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 40 миллиметров осадков, что составляет 78% месячной нормы. Это абсолютный рекорд для всего мая. Был побит прежний максимум не только для 8 мая, который был установлен в 2017 году, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметров, но и абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года, когда пролилось 39 миллиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, на Балчуге выпало 42 миллиметра осадков, а в окрестностях столицы, подмосковной Немчиновке, вылилось больше нормы всего месяца - 53 миллиметра.

https://ria.ru/20210509/groza-1731524642.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество