https://ria.ru/20210509/dollary-1731451301.html

Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов

Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов

Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках — они зарабатывают на спреде между покупкой и продажей, а вы снижаете... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T01:15

2021-05-09T01:15

2021-05-09T01:15

ик "универ капитал"

россия

сергей дроздов

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках — они зарабатывают на спреде между покупкой и продажей, а вы снижаете доходность своих операций. Но есть и другие причины, по которым не стоит безоговорочно доверять популярным валютам, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.Он напомнил, что сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников вас могут поджидать воры или мошенники. Помимо этого, вы заведомо отказываетесь даже от того скромного дохода, который они могут принести хотя бы на депозите в банке.Есть и вероятность снижения доллара и евро на фоне проблем мировой экономики — ведь товарооборот в ней обеспечен как раз этими валютами. Не защищены валютные вложения и от политических рисков на фоне растущей напряженности между Россией и Западом. Возможно, что санкционное противостояние приведет к временной заморозке транзакций в американской валюте, заключил Дроздов.

https://ria.ru/20210507/investor-1731425549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ик "универ капитал", россия, сергей дроздов, доллар, рубль, экономика