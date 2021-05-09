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Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках — они зарабатывают на спреде между покупкой и продажей, а вы снижаете... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T01:15
2021-05-09T01:15
ик "универ капитал"
россия
сергей дроздов
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках — они зарабатывают на спреде между покупкой и продажей, а вы снижаете доходность своих операций. Но есть и другие причины, по которым не стоит безоговорочно доверять популярным валютам, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.Он напомнил, что сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников вас могут поджидать воры или мошенники. Помимо этого, вы заведомо отказываетесь даже от того скромного дохода, который они могут принести хотя бы на депозите в банке.Есть и вероятность снижения доллара и евро на фоне проблем мировой экономики — ведь товарооборот в ней обеспечен как раз этими валютами. Не защищены валютные вложения и от политических рисков на фоне растущей напряженности между Россией и Западом. Возможно, что санкционное противостояние приведет к временной заморозке транзакций в американской валюте, заключил Дроздов.
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ик "универ капитал", россия, сергей дроздов, доллар, рубль, экономика

Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов

01:15 09.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках — они зарабатывают на спреде между покупкой и продажей, а вы снижаете доходность своих операций. Но есть и другие причины, по которым не стоит безоговорочно доверять популярным валютам, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
Он напомнил, что сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников вас могут поджидать воры или мошенники. Помимо этого, вы заведомо отказываетесь даже от того скромного дохода, который они могут принести хотя бы на депозите в банке.
"Если уж вы твердо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера. И при этом хранить валюту на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации", — отмечает специалист.
Есть и вероятность снижения доллара и евро на фоне проблем мировой экономики — ведь товарооборот в ней обеспечен как раз этими валютами. Не защищены валютные вложения и от политических рисков на фоне растущей напряженности между Россией и Западом. Возможно, что санкционное противостояние приведет к временной заморозке транзакций в американской валюте, заключил Дроздов.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро
 
ИК "Универ Капитал"РоссияСергей ДроздовДолларРубльЭкономика
 
 
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