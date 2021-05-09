Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках — они зарабатывают на спреде между покупкой и продажей, а вы снижаете доходность своих операций. Но есть и другие причины, по которым не стоит безоговорочно доверять популярным валютам, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
Он напомнил, что сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников вас могут поджидать воры или мошенники. Помимо этого, вы заведомо отказываетесь даже от того скромного дохода, который они могут принести хотя бы на депозите в банке.
"Если уж вы твердо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера. И при этом хранить валюту на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации", — отмечает специалист.
Есть и вероятность снижения доллара и евро на фоне проблем мировой экономики — ведь товарооборот в ней обеспечен как раз этими валютами. Не защищены валютные вложения и от политических рисков на фоне растущей напряженности между Россией и Западом. Возможно, что санкционное противостояние приведет к временной заморозке транзакций в американской валюте, заключил Дроздов.