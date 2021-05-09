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Депутат назвала цель финского доклада о российской армии
Депутат назвала цель финского доклада о российской армии
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление финских спецслужб о "готовности России применить войска в Европе", заявила, что РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:05
2021-05-09T22:05
2021-05-09T22:05
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление финских спецслужб о "готовности России применить войска в Европе", заявила, что Финляндию втягивают в антироссийский пул.Ранее минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике". Авторы доклада утверждают, что "Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе", это, по их мнению, "усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе".По словам Паниной, публикация заявлений, прямо или косвенно возвещающих о некой "российской угрозе", является частью "спланированной антироссийской кампании", элементом информационно-политического давления "на те европейские государства, которые стремятся поддерживать нормальные отношения с Россией"."Финляндия остается одним из последних нейтральных государств Европы, стремящихся поддерживать нормальные отношения с РФ. Этот факт, видимо, и не дает покоя тем силам, которые хотят втянуть ее в антироссийский пул", - сказала Панина РИА Новости.По ее словам, хорошо известно "стремление США разрушить нейтралитет Финляндии, втянуть ее в северо-атлантические военные структуры". "Видимо, именно под американским влиянием в тексте доклада появились измышления и о готовности РФ "применить войска в Европе", и "конфронтации в Балтийском регионе", естественно, "по вине России". Не исключено, что сыграли свою роль и реваншистские настроения, распространенные в определенной части финского общества, недовольной итогами Второй мировой войны и установившимися после нее границами", - отметила Панина."Остается лишь гадать, насколько финские политики и военные готовы в угоду США пожертвовать нейтралитетом своей страны, со всеми выгодами, которые он дает Финляндии", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210504/voyska-1731142361.html
https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html
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россия, елена панина, финляндия, сша, в мире
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина
, комментируя заявление финских спецслужб о "готовности России применить войска в Европе", заявила, что Финляндию втягивают в антироссийский пул.
Ранее минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике". Авторы доклада утверждают, что "Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе", это, по их мнению, "усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе".
По словам Паниной, публикация заявлений, прямо или косвенно возвещающих о некой "российской угрозе", является частью "спланированной антироссийской кампании", элементом информационно-политического давления "на те европейские государства, которые стремятся поддерживать нормальные отношения с Россией".
"Финляндия остается одним из последних нейтральных государств Европы, стремящихся поддерживать нормальные отношения с РФ. Этот факт, видимо, и не дает покоя тем силам, которые хотят втянуть ее в антироссийский пул", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, хорошо известно "стремление США
разрушить нейтралитет Финляндии
, втянуть ее в северо-атлантические военные структуры". "Видимо, именно под американским влиянием в тексте доклада появились измышления и о готовности РФ
"применить войска в Европе", и "конфронтации в Балтийском регионе", естественно, "по вине России". Не исключено, что сыграли свою роль и реваншистские настроения, распространенные в определенной части финского общества, недовольной итогами Второй мировой войны и установившимися после нее границами", - отметила Панина.
"Остается лишь гадать, насколько финские политики и военные готовы в угоду США пожертвовать нейтралитетом своей страны, со всеми выгодами, которые он дает Финляндии", - констатировала Панина.