https://ria.ru/20210509/devushka-1731619720.html
Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
Тело 17-летней девушки, которую искали в Урюпинском районе Волгоградской области с конца апреля, нашли в реке Хопер, сообщила в воскресенье журналистам старший... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T23:57
2021-05-09T23:57
2021-05-09T23:57
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 мая – РИА Новости. Тело 17-летней девушки, которую искали в Урюпинском районе Волгоградской области с конца апреля, нашли в реке Хопер, сообщила в воскресенье журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по региону Наталия Рудник.Ранее сообщалось, что 19 апреля в полицию обратилась жительница Урюпинского района и сообщила о пропаже своей 17-летней дочери. По ее словам, сообщало СК, девушка отправилась в выходные со своим знакомым гулять и пропала. По данным ведомства, приятель сообщил, что они вместе пили спиртное и катались на его машине, а наутро они остановились на берегу реки Хопер и уснули в автомобиле. Со слов молодого человека, сообщало СК, пока они спали, машина скатилась в воду, выбраться удалось только ему, а девушка утонула. При этом сначала, как отмечалось, он отрицал свою причастность к пропаже своей знакомой. По данным СК, позже машину достали из реки, но тела девушки в ней не оказалось, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."Сегодня в реке Хопер погибшая обнаружена местными рыбаками, она опознана по одежде и особым приметам. Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщила Рудник.
https://ria.ru/20210505/blogersha-1731231868.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия