https://ria.ru/20210509/dekret-1731609302.html

Опубликован декрет Лукашенко о передаче власти в случае смерти президента

Опубликован декрет Лукашенко о передаче власти в случае смерти президента

Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко "О защите суверенитета и конституционного строя" официально опубликован на национальном правовом... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T20:35

2021-05-09T20:35

2021-05-09T20:35

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко "О защите суверенитета и конституционного строя" официально опубликован на национальном правовом интернет-портале республики в воскресенье, согласно ему в случае смерти главы государства решения будут приниматься путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета безопасности страны."В случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера незамедлительно на основании решения Совета безопасности Республики Беларусь в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение", - говорится в документе. Там подчеркивается, что "государственные органы, их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности Республики Беларусь".Согласно документу, совбезом определяется перечень подлежащих применению в условиях чрезвычайного или военного положения мер, ограничений, включая установление ограничений на свободу передвижения, запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий, запрещение проведения забастовок, установление комендантского часа, обеспечение безопасности лиц и объектов."Решения Совета безопасности Республики Беларусь по реализации полномочий, предусмотренных настоящим декретом, обязательны для всех государственных органов, иных организаций, должностных лиц и граждан, подлежат незамедлительному исполнению", - говорится в декрете. Там уточняется, что решения принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета безопасности, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа. Председательствует на заседаниях премьер-министр. При рассмотрении вопросов, связанных с проведением выборов, в заседании совбеза участвуют председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов с правом голоса.Согласно декрету, в случае неисполнения руководителями госорганов, иных организаций, другими должностными лицами решений совбеза он вправе освобождать таких лиц от должности, назначать на соответствующую должность других лиц.Декрет вступает в силу со дня его подписания, является временным и представляется на рассмотрение парламента Белоруссии, говорится в документе.Лукашенко 15 марта подписал указ о составе Совета безопасности. Председателем Совета безопасности является президент Белоруссии, в качестве постоянных членов совбеза были утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности. Членами совбеза, согласно президентскому указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем.

https://ria.ru/20210509/dekret-1731544415.html

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731445156.html

https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731603937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире