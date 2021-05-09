https://ria.ru/20210509/dekret-1731544415.html

Эксперт оценил декрет Лукашенко на случай возможной гибели

Эксперт оценил декрет Лукашенко на случай возможной гибели

Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, по которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности, успокоит... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:40

2021-05-09T09:40

2021-05-09T09:40

иван кубраков

наталья кочанова

павел каллаур

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, по которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности, успокоит "горячие головы", поскольку даже в случае неожиданного ухода главы государства не будет тех перемен, к которым стремится "деструктивная часть протестного электората", считает заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.В воскресенье пресс-служба белорусского президента сообщила, что он подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Декрет вступает в силу с момента его подписания. В частности, документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют в соответствии с решениями Совбеза, при этом в республике "незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение", уточнили в пресс-службе."Я думаю, в данной ситуации, когда идет разговор о покушениях и на главу государства, и на членов его семьи, даже для белорусского общества – позитивного, нормального - этот декрет послужит элементом безопасности и немножко успокоит ряд горячих голов. Потому что при любом раскладе, скажем, деструктивная часть протестного электората поймет наконец-то, что с уходом нынешнего главы государства в Беларуси не будет тех перемен, к которым они стремятся", - сказал Шатько РИА Новости.Он обратил внимание, что чиновников, входящих в Совбез, в Белоруссии "давно и хорошо знают", эти люди "проявили себя с разного рода сторон, в том числе и как достойные руководители". "Там и армейский генералитет, и руководители ряда структур… Именно эти люди находятся на пике сегодняшней борьбы с различного рода кризисными проявлениями. К ним есть соответствующее доверие", - сказал собеседник агентства.Таким образом, резюмировал Шатько, "на случай глобальных проблем в республике теперь есть конкретная власть, и неразберихи, как это было в некоторых странах, когда с политического поля уходит лидер и начинается дурдом, в Беларуси уже точно не будет".В середине марта Лукашенко своим указом расширил состав постоянных членов Совбеза Белоруссии, в него дополнительно были включены министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, а также председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. До этого постоянными членами Совбеза были премьер-министр Роман Головченко, председатели верхней и нижней палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.Кроме того, членами Совбеза являются председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, руководитель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, председатель Государственного погранкомитета Анатолий Лаппо, генеральный прокурор Андрей Швед, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Юрий Селиверстов, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, а также начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Виктор Гулевич.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731445156.html

https://ria.ru/20210507/protesty-1731407608.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/lukashenko-1731396634.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кубраков, наталья кочанова, павел каллаур, белоруссия, сша, в мире