Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/dekret-1731544415.html
Эксперт оценил декрет Лукашенко на случай возможной гибели
Эксперт оценил декрет Лукашенко на случай возможной гибели
Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, по которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности, успокоит... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:40
2021-05-09T09:40
иван кубраков
наталья кочанова
павел каллаур
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:234:2047:1385_1920x0_80_0_0_61c181fb75f6d83a29d8551693b2b833.jpg
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, по которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности, успокоит "горячие головы", поскольку даже в случае неожиданного ухода главы государства не будет тех перемен, к которым стремится "деструктивная часть протестного электората", считает заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.В воскресенье пресс-служба белорусского президента сообщила, что он подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Декрет вступает в силу с момента его подписания. В частности, документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют в соответствии с решениями Совбеза, при этом в республике "незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение", уточнили в пресс-службе."Я думаю, в данной ситуации, когда идет разговор о покушениях и на главу государства, и на членов его семьи, даже для белорусского общества – позитивного, нормального - этот декрет послужит элементом безопасности и немножко успокоит ряд горячих голов. Потому что при любом раскладе, скажем, деструктивная часть протестного электората поймет наконец-то, что с уходом нынешнего главы государства в Беларуси не будет тех перемен, к которым они стремятся", - сказал Шатько РИА Новости.Он обратил внимание, что чиновников, входящих в Совбез, в Белоруссии "давно и хорошо знают", эти люди "проявили себя с разного рода сторон, в том числе и как достойные руководители". "Там и армейский генералитет, и руководители ряда структур… Именно эти люди находятся на пике сегодняшней борьбы с различного рода кризисными проявлениями. К ним есть соответствующее доверие", - сказал собеседник агентства.Таким образом, резюмировал Шатько, "на случай глобальных проблем в республике теперь есть конкретная власть, и неразберихи, как это было в некоторых странах, когда с политического поля уходит лидер и начинается дурдом, в Беларуси уже точно не будет".В середине марта Лукашенко своим указом расширил состав постоянных членов Совбеза Белоруссии, в него дополнительно были включены министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, а также председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. До этого постоянными членами Совбеза были премьер-министр Роман Головченко, председатели верхней и нижней палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.Кроме того, членами Совбеза являются председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, руководитель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, председатель Государственного погранкомитета Анатолий Лаппо, генеральный прокурор Андрей Швед, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Юрий Селиверстов, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, а также начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Виктор Гулевич.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731445156.html
https://ria.ru/20210507/protesty-1731407608.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/lukashenko-1731396634.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:166:1657:1409_1920x0_80_0_0_34c591a9da83f26b48ecd6cd3af6bfe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван кубраков, наталья кочанова, павел каллаур, белоруссия, сша, в мире

Эксперт оценил декрет Лукашенко на случай возможной гибели

09:40 09.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, по которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности, успокоит "горячие головы", поскольку даже в случае неожиданного ухода главы государства не будет тех перемен, к которым стремится "деструктивная часть протестного электората", считает заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.
В воскресенье пресс-служба белорусского президента сообщила, что он подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Декрет вступает в силу с момента его подписания. В частности, документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют в соответствии с решениями Совбеза, при этом в республике "незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение", уточнили в пресс-службе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 22:26
Лукашенко рассказал, как оппозиция планировала финансировать протесты
"Я думаю, в данной ситуации, когда идет разговор о покушениях и на главу государства, и на членов его семьи, даже для белорусского общества – позитивного, нормального - этот декрет послужит элементом безопасности и немножко успокоит ряд горячих голов. Потому что при любом раскладе, скажем, деструктивная часть протестного электората поймет наконец-то, что с уходом нынешнего главы государства в Беларуси не будет тех перемен, к которым они стремятся", - сказал Шатько РИА Новости.
Он обратил внимание, что чиновников, входящих в Совбез, в Белоруссии "давно и хорошо знают", эти люди "проявили себя с разного рода сторон, в том числе и как достойные руководители". "Там и армейский генералитет, и руководители ряда структур… Именно эти люди находятся на пике сегодняшней борьбы с различного рода кризисными проявлениями. К ним есть соответствующее доверие", - сказал собеседник агентства.
Участница несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 15:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы
Таким образом, резюмировал Шатько, "на случай глобальных проблем в республике теперь есть конкретная власть, и неразберихи, как это было в некоторых странах, когда с политического поля уходит лидер и начинается дурдом, в Беларуси уже точно не будет".
В середине марта Лукашенко своим указом расширил состав постоянных членов Совбеза Белоруссии, в него дополнительно были включены министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, а также председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. До этого постоянными членами Совбеза были премьер-министр Роман Головченко, председатели верхней и нижней палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 13:37В мире
"Чтобы было честно". Лукашенко назвал условие для досрочных выборов
Кроме того, членами Совбеза являются председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, руководитель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, председатель Государственного погранкомитета Анатолий Лаппо, генеральный прокурор Андрей Швед, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Юрий Селиверстов, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, а также начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Виктор Гулевич.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
 
Иван КубраковНаталья КочановаПавел КаллаурБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Путин сообщил, что ему понравился парад
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
10:18Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы
10:11Захарова поздравила россиян с Днем Победы
10:11Путин прибыл на Красную площадь и пожал руки ветеранам
10:09В Сербии заявили, что не допустят ревизии истории Второй мировой войны
Лента новостейМолния