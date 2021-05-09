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Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе

Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне "Бессмертного полка" с портретом деда президента Украины Владимира... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:50

2021-05-09T11:50

2021-05-09T14:10

галичина (дивизия войск сс)

донбасс

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне "Бессмертного полка" с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости.На прошлой неделе украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина". В нем приняли участие около ста человек.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.Акция "Бессмертный полк" в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег.

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донбасс

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галичина (дивизия войск сс), донбасс, владимир зеленский, в мире