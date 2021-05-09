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Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе
Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе
Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне "Бессмертного полка" с портретом деда президента Украины Владимира... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:50
2021-05-09T14:10
галичина (дивизия войск сс)
донбасс
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне "Бессмертного полка" с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости.На прошлой неделе украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина". В нем приняли участие около ста человек.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.Акция "Бессмертный полк" в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег.
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галичина (дивизия войск сс), донбасс, владимир зеленский, в мире

Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе

11:50 09.05.2021 (обновлено: 14:10 09.05.2021)
 
© @donbassr/TelegramВ строю "Бессмертного полка" в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского
В строю Бессмертного полка в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© @donbassr/Telegram
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне "Бессмертного полка" с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости.

"(Портрет. — Прим. ред.) Зеленского (Семена. — Прим. ред.) — дедушки президента Украины. Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", — заявила женщина с портретом.

На прошлой неделе украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина". В нем приняли участие около ста человек.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Акция "Бессмертный полк" в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег.
Украина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Галичина (дивизия войск СС)ДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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