https://ria.ru/20210509/chita-1731536445.html

В Чите более 1,9 тысячи человек приняли участие в параде Победы

В Чите более 1,9 тысячи человек приняли участие в параде Победы

Свыше 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и представителей разных ведомств приняли участие в параде в День Победы в Чите, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:32

2021-05-09T08:32

2021-05-09T09:16

день победы-2021

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

су-30см

космос - риа наука

зрк с-300

т-34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

борзя

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и представителей разных ведомств приняли участие в параде в День Победы в Чите, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО.Участие в параде также приняли представители Росгвардии, МВД, МЧС и Пограничной службы."Всего в параде приняли участие более 1 900 человек, от ВВО – 1 480 военнослужащих", - добавил собеседник.В составе механизированной колонны перед зрителями проехали экипажи боевой и специальной техники, состоящей на вооружении воинских частей ВВО. Зрителям показали пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит", новейшие бронемашины "Тигр-М" и "Тайфун" подразделения специального назначения. Возглавили механизированную колонну техники легендарный танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка Су-100 времен войны.Авиационные группы истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации пролетели над центральной частью города сразу после механизированной части парада.Также парад войск и торжественные мероприятия с участием военнослужащих мотострелкового соединения состоялись в городе Борзя. Празднование в Чите завершится салютом.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

https://ria.ru/20210509/buddisty-1730992291.html

борзя

забайкальский край

чита

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Парад Победы в Чите Первые парады Победы прошли на Дальнем Востоке 2021-05-09T08:32 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), су-30см, космос - риа наука, зрк с-300, т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), борзя, забайкальский край, чита, безопасность