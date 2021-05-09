https://ria.ru/20210509/chita-1731536445.html
В Чите более 1,9 тысячи человек приняли участие в параде Победы
В Чите более 1,9 тысячи человек приняли участие в параде Победы
Свыше 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и представителей разных ведомств приняли участие в параде в День Победы в Чите, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:32
2021-05-09T08:32
2021-05-09T09:16
день победы-2021
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
су-30см
космос - риа наука
зрк с-300
т-34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
борзя
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и представителей разных ведомств приняли участие в параде в День Победы в Чите, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО.Участие в параде также приняли представители Росгвардии, МВД, МЧС и Пограничной службы."Всего в параде приняли участие более 1 900 человек, от ВВО – 1 480 военнослужащих", - добавил собеседник.В составе механизированной колонны перед зрителями проехали экипажи боевой и специальной техники, состоящей на вооружении воинских частей ВВО. Зрителям показали пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит", новейшие бронемашины "Тигр-М" и "Тайфун" подразделения специального назначения. Возглавили механизированную колонну техники легендарный танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка Су-100 времен войны.Авиационные группы истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации пролетели над центральной частью города сразу после механизированной части парада.Также парад войск и торжественные мероприятия с участием военнослужащих мотострелкового соединения состоялись в городе Борзя. Празднование в Чите завершится салютом.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
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Парад Победы в Чите
Первые парады Победы прошли на Дальнем Востоке
2021-05-09T08:32
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), су-30см, космос - риа наука, зрк с-300, т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), борзя, забайкальский край, чита, безопасность
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и представителей разных ведомств приняли участие в параде в День Победы в Чите, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО.
"На главной площади столицы Забайкальского края Читы состоялся военный парад войск гарнизона. Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла и жителями города прошли парадные расчеты общевойсковой армии ВВО, артиллерийского, зенитно-ракетного соединений, соединения противовоздушной обороны, окружного учебного центра, а также подразделений боевого и материально-технического обеспечения", - сообщил собеседник агентства.
Участие в параде также приняли представители Росгвардии, МВД, МЧС и Пограничной службы.
"Всего в параде приняли участие более 1 900 человек, от ВВО – 1 480 военнослужащих", - добавил собеседник.
В составе механизированной колонны перед зрителями проехали экипажи боевой и специальной техники, состоящей на вооружении воинских частей ВВО. Зрителям показали пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит", новейшие бронемашины "Тигр-М" и "Тайфун" подразделения специального назначения. Возглавили механизированную колонну техники легендарный танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка Су-100 времен войны.
Авиационные группы истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации пролетели над центральной частью города сразу после механизированной части парада.
Также парад войск и торжественные мероприятия с участием военнослужащих мотострелкового соединения состоялись в городе Борзя. Празднование в Чите завершится салютом.