Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия Чада заявила, что смогла уничтожить повстанцев из движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) и взяла ситуацию в стране под контроль.
"Война началась, и мы смогли взять ситуацию под контроль. Мы очистили территорию, и теперь ничего (враждебного - ред.) больше не осталось. Ситуация нормализовалась. Все завершилось, территория государства в безопасности", - заявил начальник штаба вооруженных сил Чада Абакар Абделькерим Дауд, его слова приводит агентство Франс Пресс.
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Командующий войск в воскресенье вернулся из зоны боевых действий вместе с другими военными. В столице государства Нджамене они продемонстрировали 156 захваченных в плен повстанцев и 17 транспортных средств. Также военные задержали одного из командующих повстанцами FACT Махади Бешира, сообщает местное издание Al Wihda.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
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Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.