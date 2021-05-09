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Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Армия Чада заявила, что смогла уничтожить повстанцев из движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) и взяла ситуацию в стране под контроль. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T23:42
2021-05-09T23:42
идрис деби
чад
нджамена
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия Чада заявила, что смогла уничтожить повстанцев из движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) и взяла ситуацию в стране под контроль."Война началась, и мы смогли взять ситуацию под контроль. Мы очистили территорию, и теперь ничего (враждебного - ред.) больше не осталось. Ситуация нормализовалась. Все завершилось, территория государства в безопасности", - заявил начальник штаба вооруженных сил Чада Абакар Абделькерим Дауд, его слова приводит агентство Франс Пресс.Командующий войск в воскресенье вернулся из зоны боевых действий вместе с другими военными. В столице государства Нджамене они продемонстрировали 156 захваченных в плен повстанцев и 17 транспортных средств. Также военные задержали одного из командующих повстанцами FACT Махади Бешира, сообщает местное издание Al Wihda.Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html
https://ria.ru/20210427/chad-1730107336.html
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идрис деби, чад, нджамена, в мире

Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев

23:42 09.05.2021
 
© REUTERS / StringerТанк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Танк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия Чада заявила, что смогла уничтожить повстанцев из движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) и взяла ситуацию в стране под контроль.
"Война началась, и мы смогли взять ситуацию под контроль. Мы очистили территорию, и теперь ничего (враждебного - ред.) больше не осталось. Ситуация нормализовалась. Все завершилось, территория государства в безопасности", - заявил начальник штаба вооруженных сил Чада Абакар Абделькерим Дауд, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 22:28
В Чаде сформировали временное правительство
Командующий войск в воскресенье вернулся из зоны боевых действий вместе с другими военными. В столице государства Нджамене они продемонстрировали 156 захваченных в плен повстанцев и 17 транспортных средств. Также военные задержали одного из командующих повстанцами FACT Махади Бешира, сообщает местное издание Al Wihda.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
27 апреля, 11:26
Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
 
Идрис ДебиЧадНджаменаВ мире
 
 
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