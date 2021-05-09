https://ria.ru/20210509/buddisty-1730992291.html

В параде Победы примет участие уникальный расчет

В параде Победы примет участие уникальный расчет

В параде Победы на Красной площади примут участие исповедующие буддизм казаки — они войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T06:00

2021-05-09T06:00

2021-05-09T08:47

религия и мировоззрение

дон

день победы

парад победы

республика калмыкия

донской

буддизм

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В параде Победы на Красной площади примут участие исповедующие буддизм казаки — они войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, рассказал РИА Новости старший администратор "Золотой обители Будды Шакьямуни" Йонтен гелонг.По его словам, торжественные проводы трех казаков в Москву прошли в Центральном хуруле Калмыкии.Он отметил, что казаки-буддисты — это не новое явление. "До революции у калмыков было много казаков, и не только донских. Калмыки входили в состав многих казачьих округов, и все они были буддистами", — пояснил собеседник агентства.Калмыки были одними из первых "казаков-инородцев". На Дону они появились в конце XVI — начале XVII века, а позже подписали договор с казаками Войска Донского. В соответствии с ним калмыки Нижнего Поволжья вошли в состав Донского казачества. Донские калмыки принимали участие во многих русских военных кампаниях. В годы Великой Отечественной войны оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия. В современной истории первый учредительный круг Союза казаков Калмыкии состоялся в 1990 году. В 1997 году был принят закон о казачестве Калмыкии.Казачьи общества Всевеликого войска Донского расположены на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Сейчас войско насчитывает 33,5 тысячи человек. Казаков привлекают к госслужбе, например к охране общественного порядка или противопожарной защите.

https://ria.ru/20210415/parad-1728465226.html

дон

республика калмыкия

донской

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, день победы, парад победы, республика калмыкия, донской, буддизм