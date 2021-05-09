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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210509/buddisty-1730992291.html
В параде Победы примет участие уникальный расчет
В параде Победы примет участие уникальный расчет
В параде Победы на Красной площади примут участие исповедующие буддизм казаки — они войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:00
2021-05-09T08:47
религия и мировоззрение
дон
день победы
парад победы
республика калмыкия
донской
буддизм
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В параде Победы на Красной площади примут участие исповедующие буддизм казаки — они войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, рассказал РИА Новости старший администратор "Золотой обители Будды Шакьямуни" Йонтен гелонг.По его словам, торжественные проводы трех казаков в Москву прошли в Центральном хуруле Калмыкии.Он отметил, что казаки-буддисты — это не новое явление. "До революции у калмыков было много казаков, и не только донских. Калмыки входили в состав многих казачьих округов, и все они были буддистами", — пояснил собеседник агентства.Калмыки были одними из первых "казаков-инородцев". На Дону они появились в конце XVI — начале XVII века, а позже подписали договор с казаками Войска Донского. В соответствии с ним калмыки Нижнего Поволжья вошли в состав Донского казачества. Донские калмыки принимали участие во многих русских военных кампаниях. В годы Великой Отечественной войны оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия. В современной истории первый учредительный круг Союза казаков Калмыкии состоялся в 1990 году. В 1997 году был принят закон о казачестве Калмыкии.Казачьи общества Всевеликого войска Донского расположены на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Сейчас войско насчитывает 33,5 тысячи человек. Казаков привлекают к госслужбе, например к охране общественного порядка или противопожарной защите.
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дон
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донской
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дон, день победы, парад победы, республика калмыкия, донской, буддизм

В параде Победы примет участие уникальный расчет

06:00 09.05.2021 (обновлено: 08:47 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В параде Победы на Красной площади примут участие исповедующие буддизм казаки — они войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, рассказал РИА Новости старший администратор "Золотой обители Будды Шакьямуни" Йонтен гелонг.
По его словам, торжественные проводы трех казаков в Москву прошли в Центральном хуруле Калмыкии.

"Мы их благословили согласно древней традиции", — сказал Йонтен гелонг.

Он отметил, что казаки-буддисты — это не новое явление. "До революции у калмыков было много казаков, и не только донских. Калмыки входили в состав многих казачьих округов, и все они были буддистами", — пояснил собеседник агентства.
Калмыки были одними из первых "казаков-инородцев". На Дону они появились в конце XVI — начале XVII века, а позже подписали договор с казаками Войска Донского. В соответствии с ним калмыки Нижнего Поволжья вошли в состав Донского казачества. Донские калмыки принимали участие во многих русских военных кампаниях. В годы Великой Отечественной войны оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.
Казаки Кубанского войска и Всевеликого войска Донского во время подготовки к параду Победы 9 мая на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:35Российское казачество
Казаки готовятся к параду Победы 9 Мая
В современной истории первый учредительный круг Союза казаков Калмыкии состоялся в 1990 году. В 1997 году был принят закон о казачестве Калмыкии.
Казачьи общества Всевеликого войска Донского расположены на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Сейчас войско насчитывает 33,5 тысячи человек. Казаков привлекают к госслужбе, например к охране общественного порядка или противопожарной защите.
 
Религия и мировоззрениеДонДень ПобедыПарад ПобедыРеспублика КалмыкияДонскойБуддизм
 
 
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