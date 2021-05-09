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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/berlin-1731581324.html
В Берлине в рамках акции "Бессмертный полк" прошла минута молчания
В Берлине в рамках акции "Бессмертный полк" прошла минута молчания
Минута молчания прошла в Берлине в честь Дня Победы в рамках акции "Бессмертный полк", несколько сотен человек собрались возле советского военного мемориала в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:55
2021-05-09T15:02
день победы-2021
бессмертный полк
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Минута молчания прошла в Берлине в честь Дня Победы в рамках акции "Бессмертный полк", несколько сотен человек собрались возле советского военного мемориала в Тиргартене рядом с правительственным кварталом и зданием рейхстага.Ранее организаторы "Бессмертного полка" заявили РИА Новости, что шествие, которое в этом году могло бы состояться в седьмой раз, не проведут из-за жёстких мер в связи с пандемией.На площадке перед мемориалом дежурят наряды полиции. Несколько полицейских подходят к пришедшим на минуту молчания и просят их соблюдать санитарные требования - надеть защитные маски и обеспечить дистанцию. Собрание проходит абсолютно мирно.Ранее в мемориале Тиргартен прошло традиционное возложение венков. В нем приняли участие посол России в Германии, дипломаты из стран СНГ, представители правительства и бундестага ФРГ, властей Берлина и федеральных земель Германии, общественных организаций, политической партии "Левые".В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас поблагодарил всех, кто "рисковал своей жизнью и жертвовал миллионы раз", чтобы освободить мир от фашизма.Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно и кладбищем для более чем 2 тысяч советских воинов.
https://ria.ru/20210509/aktsiya-1730647409.html
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Церемония возложения цветов в Берлине
Торжественная церемония возложения цветов прошла в Берлине в мемориале Тиргартен рядом с правительственным кварталом.
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бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, берлин (город), в мире

В Берлине в рамках акции "Бессмертный полк" прошла минута молчания

14:55 09.05.2021 (обновлено: 15:02 09.05.2021)
 
© Фото : Посольство России в ГерманииПамятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Трептов-парке
Памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Посольство России в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Минута молчания прошла в Берлине в честь Дня Победы в рамках акции "Бессмертный полк", несколько сотен человек собрались возле советского военного мемориала в Тиргартене рядом с правительственным кварталом и зданием рейхстага.
Ранее организаторы "Бессмертного полка" заявили РИА Новости, что шествие, которое в этом году могло бы состояться в седьмой раз, не проведут из-за жёстких мер в связи с пандемией.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 01:46
Акция "Бессмертный полк"
На площадке перед мемориалом дежурят наряды полиции. Несколько полицейских подходят к пришедшим на минуту молчания и просят их соблюдать санитарные требования - надеть защитные маски и обеспечить дистанцию. Собрание проходит абсолютно мирно.
Ранее в мемориале Тиргартен прошло традиционное возложение венков. В нем приняли участие посол России в Германии, дипломаты из стран СНГ, представители правительства и бундестага ФРГ, властей Берлина и федеральных земель Германии, общественных организаций, политической партии "Левые".
В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас поблагодарил всех, кто "рисковал своей жизнью и жертвовал миллионы раз", чтобы освободить мир от фашизма.
Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.
Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно и кладбищем для более чем 2 тысяч советских воинов.
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 08:00
В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
 
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