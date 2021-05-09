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В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"
В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"
Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:43
2021-05-09T13:55
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
саратовская область
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коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаково, происшествия

В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"

13:43 09.05.2021 (обновлено: 13:55 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
"В 13.20 (12.20 мск) был вызов - Балаково, улица Чапаева, 107/1 - ресторан "Берлин". Произошло загорание навеса над мангалом… на открытой площадке, ликвидация (огня - ред.) до прибытия (пожарных)… Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - сказала Куличенкова.
 
Коммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьБалаковоПроисшествия
 
 
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