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В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"

В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"

Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:43

2021-05-09T13:43

2021-05-09T13:55

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

балаково

происшествия

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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаково, происшествия