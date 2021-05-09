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В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"
В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"
Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:43
2021-05-09T13:43
2021-05-09T13:55
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
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коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаково, происшествия