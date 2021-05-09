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В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина
В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина
Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, - такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:50
2021-05-09T15:50
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, - такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", - сказал глава Минэнерго, отвечая на вопрос о планах правительства по введению ограничений на экспорт бензина.Минэнерго в апреле подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонтов на НПЗ. Одновременно был подготовлен проект постановления, который вносит бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничения или запрет на экспорт.Поводом для обсуждения запрета на экспорт бензина из России стал наблюдавшийся рост цен на топливо. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак в апреле заявил, что такая мера может быть принята для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас необходимости в этом нет.
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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина

15:50 09.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, - такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", - сказал глава Минэнерго, отвечая на вопрос о планах правительства по введению ограничений на экспорт бензина.
Бензовоз компании Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 09:35
Эксперт оценил идею запретить экспорт бензина
Минэнерго в апреле подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонтов на НПЗ. Одновременно был подготовлен проект постановления, который вносит бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничения или запрет на экспорт.
Поводом для обсуждения запрета на экспорт бензина из России стал наблюдавшийся рост цен на топливо. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак в апреле заявил, что такая мера может быть принята для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас необходимости в этом нет.
 
РоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
 
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