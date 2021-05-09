В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, - такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", - сказал глава Минэнерго, отвечая на вопрос о планах правительства по введению ограничений на экспорт бензина.
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Минэнерго в апреле подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонтов на НПЗ. Одновременно был подготовлен проект постановления, который вносит бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничения или запрет на экспорт.
Поводом для обсуждения запрета на экспорт бензина из России стал наблюдавшийся рост цен на топливо. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак в апреле заявил, что такая мера может быть принята для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас необходимости в этом нет.